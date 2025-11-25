我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（如圖）被爆料以工作之名「選妃」，但他全數否認。（圖／黃明志IG＠namewee）

黃明志爆私約辣模 假藉工作「選妃」

黃明志聯手辣模公司發聲明否認 子虛烏有、混亂錯寫

歌手黃明志日前因捲入台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝的命案，被關押9天後以證據不足交保，但整起事件仍未完全釐清。如今又被爆出疑似藉工作名義「選妃」、深夜狂約60萬追蹤的辣模去飯店，爭議再升溫。面對媒體與網友輿論，黃明志今（25）日與辣模經紀公司聯手發聲明，強調爆料內容捕風捉影、惡意拼湊、毫無根據，強調所有會面皆為企劃討論，與「面試」或「私約」毫無關聯。黃明志近期因與「護理系女神」謝侑芯一同行動、又是她生前最後接觸的人，遭馬國檢警拘留9天偵訊，雖然已因證據不足交保，但案件仍未畫下句點。風波尚未平息，他又被爆出過往與性感辣模的私下糾葛，被指藉MV女主角徵選為名，幾度單獨邀約辣模深夜見面、談話內容與工作無關，讓外界質疑是否借工作名義行「選妃」之實。而今天黃明志嚴正否認是不實爆料。根據《鏡週刊》爆料指出，該名IG有60萬追蹤的辣模，在2022年因工作出現在徵選現場，黃明志看見後主動向經紀人邀約，並索取LINE要對方參與MV試鏡。辣模起初以為是工作機會，沒想到之後收到的卻是深夜單獨邀約，甚至被暗示去家裡或飯店，內容與MV企劃毫無關聯，最終也沒獲選出演MV。但今天黃明志聯手辣模公司火速聯手澄清，反擊爆料是無稽之談。聲明指出，報導所寫的許多細節都是捕風捉影、惡意拼湊，時隔多年卻被重新包裝成曖昧爆料，讓本人看了也滿頭問號。黃明志經紀公司更強調最關鍵的一點：當天辣模到場，是在公司進行企劃溝通與專案研討，完全不是報導描述的「面試」，也不存在私約、深夜獨處等情節。更指出2間公司本就隸屬同一製作團隊，「若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可」，爆料邏輯根本站不住腳。針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。