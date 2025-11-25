我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院歷經六次與地方政府會商，在上週提出院版《財劃法》並送至院會審議，而立法院程序委員會今（25）日藍白以人數優勢通過提暫緩列案，國民黨更表示應讓過去《財劃法》施行再來討論。對此民進黨團幹事長鍾佳濱表示，程序委員會已成藍白大冰箱，不願接受的法案就直接冷凍，去年已經餿掉的餿水菜，可以拿出來重新表決，熱騰騰的院版《財劃法》卻被冷凍起來，要給國人的大菜不給上。鍾佳濱表示，這屆立院藍白佔多數後，程序委員會就變成大冰箱，只要藍白不願意接受的法案，就直接放到冰箱冷凍起來，想要表決的法案就馬上從冰箱拿出來，隨時就可以上菜。鍾佳濱說，藍白日前連修兩次把放在冰箱一陣子才公告的《財劃法》，但真正熱騰騰從行政院端出來的《財劃法》，經過22個縣市討論溝通並品嚐，這樣的一道菜，從行政院端出來到立法院，就應該攤在陽光下，讓大家好好來審查，沒想到一道熱騰騰的《財劃法》，到了程序委員會被藍白聯手丟進大冰箱，把它冷凍起來。鍾佳濱說，真的打開這冰箱一看，裡面有太多民進黨的法案，過去民進黨從不曾用程序委員會來冷凍各黨提案，都會尊重院會、委員會審查。因此不禁要問，難不成去年已經餿掉的餿水菜，可以拿出來重新表決送到國人面前，反觀行政院熱騰騰的《財劃法》卻直接丟到冰箱冷凍起來。最後鍾佳濱呼籲院長韓國瑜，未來主持院會之際，應該把要給國人的大菜拿出來讓社會來享用，不要藍白不喜歡的丟冰箱，喜歡的餿水還拿出來上菜。