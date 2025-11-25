我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹打擊教練路易士（Luis Santos）過去曾是台灣棒球圈公認最強「洋助人」之一，一共在中華職棒（CPBL）、台灣大聯盟（TML）拿下6座個人打擊獎項，2022年來台執教，成為雄鷹創隊教練團元老之一。路易士受訪時回憶30年前來台打球的畫面，他笑說，當時的球隊普遍對洋將沒什麼耐心，「球團希望我們『一下飛機』就有表現。」他直言，現在的洋將得到的機會更多也更有利。現年58歲的路易士出身多明尼加，1984年在大聯盟選秀第2輪被堪薩斯皇家隊選中，1988年登上大聯盟，3年大聯盟生涯，出賽55場，30打數敲出5安，打擊率1成67。1994年路易士來台發展，效力兄弟象，並打出明星球員等級的身手，效力兄弟3年出賽282場，敲出394安、50轟、211分打點，打擊率3成61，拿下2屆安打王，1屆打點王、打擊王。1997年路易士加盟日本職棒（NPB）讀賣巨人隊，1998年再度來台打球，改投靠台灣大聯盟高屏雷公隊，2年累積240安、38轟、154分打點，拿下1座打擊王與打點王。2022年台鋼雄鷹成軍，宣布延攬路易士作為打擊教練，以強化年輕球員打擊策略與技術，時隔23年，路易士再次重回台灣棒球圈，這一待就是3年。回想過去在台灣打球的日子，路易士說有很多回憶，印象最深刻是1994年下半季封王，「兄弟封王戰我抓下最後1個出局數，跟球隊一起奪冠的那刻。」當時路易士接到球後，先高舉雙手才傳向一壘，成為中職的「名場面」。路易士認為，現在台灣棒球環境與他當初來台時差異很大，「現在有更好的建設與設施，還有更大的球場，比賽競爭水準也提升。」路易士說，這個世代的選手身體素質比當時的自己更強壯，「這跟現代棒球有科學加入也有影響，知識越來越豐富，這是滿大的改變。」曾是中職最佳「洋助人」代表人物，路易士直言，現在的洋將得到的機會更多，「我們那個時代對於洋將，尤其是洋砲，球團希望我們『一下飛機』就有表現。」路易士不諱言，30年前的中職球團不會給洋將太多時間適應，「你一來就要馬上有貢獻，但現在台灣球隊對洋將整體變得更有耐心，這對現在的洋將更有利，有更多的時間可以去適應現在的環境。」路易士用「競爭激烈」來形容初到中職的感覺，「那個年代競爭很激烈，球迷和球團對我們都有比較高的要求，這就是為什麼我說洋砲一下飛機就要馬上幫球隊打回分數，你是洋投要馬上三振對手。」