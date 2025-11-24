我是廣告 請繼續往下閱讀

▲牧野幸輝（左）在5月2日接任樂天桃猿第4任領隊，僅在位206天，今日卸任。（圖／樂天桃猿提供）

▲中職會長蔡其昌日前親赴桃園球場，與樂天集團CEO葛城崇會面，並向葛城提出桃猿所面臨的「預算困境」，盼集團能夠擴大投資台灣。（圖／中職提供）

▲樂天桃猿總教練古久保健二率隊奪冠後，卻未獲續任，震撼職棒圈。 （圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

▲中華職棒樂天桃猿今（24）日宣布重大管理層調整，任命日本樂天集團運動事業體系的重要領導者、現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之（Masayuki Mori）暫代樂天桃猿執行長，即日起正式生效。（圖／記者葉政勳攝）

樂天桃猿今（24）日在中華職棒聯盟辦公室舉行記者會，正式宣布更換領隊，由現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之暫代。原領隊牧野幸輝自5月2日上任後僅在位206天，成為隊史4任領隊中任期最短的一位。回顧牧野的任期，桃猿在此期間接連出現多起負面事件，包括：一軍第2度爆發食安風波、二軍北遷後的食宿環境惡劣、冠軍教練古久保健二遭撤換等，甚至連中職會長蔡其昌都出面向樂天集團高層「請願預算」。一連串「炎上」事件，也讓樂天集團在台灣棒球圈的形象更加負面。畢業於東京大學的牧野，於3月來台出任球團副董事長暨CEO（職行長），來台前擁有7年日本樂天市場業務與5年日本樂天網路超市的工作經驗。來台僅2個月後，牧野於5月2日接任領隊，成為樂天桃猿第4任領隊。在牧野上任前，桃猿於4月9日爆發首次球隊伙食風波，時任領隊川田喜則親自道歉，並承諾改善食安控管。不過牧野上任後，8月6日桃猿再次爆發食安疑慮，甚至傳出午餐菜色出現活蛆，令外界質疑食安問題是否真的改善。下半季尾聲，桃猿以年度第3名搭上季後賽末班車，卻在開打前夕，宣布將二軍北遷，遭質疑是為了「省錢」經營，當時牧野強調非「簡樸經營」，反而要以投資來看待，「我們移回來桃園，是投資案件，強化育成環境，培育年輕選手的想法，視為一個投資，整頓二軍訓練環境。」桃猿在季後賽首輪擊敗統一7-ELEVEn獅，上演「下剋上」驚奇。台灣大賽則以4勝1敗擊退衛冕軍中信兄弟，奪下樂天集團入主後首冠。原以為桃猿在經歷2次食安風波後會穩定向前，沒想到奪冠遊行的歡樂畫面只是暴風雨前的寧靜。11月3日，桃猿球團被二軍選手指控宿舍陰暗潮濕、無門禁，外人可隨意進出，球員人身安全堪憂。此外，二軍球員的球具、衣服被迫堆放在走廊，只能靠著牆邊整理裝備；練球後僅能吃球團提供的油膩便當，被外界戲稱為「地獄等級宿舍」。牧野於11月5日於中職頒獎典禮後道歉，表示已親自走訪宿舍並承諾改善，但也強調部分問題需要時間調整。桃猿頻頻在球員基本需求上出包，連中職會長蔡其昌都無法坐視不管。11月8日，蔡其昌親赴桃園球場，與樂天集團亞洲CEO葛城崇會面，向其說明球團的「預算困境」，希望樂天集團加大投資。牧野當時受訪表示已向總社提出需求，並感謝蔡會長「挺身而出」。然而負面話題仍未結束。11月9日「亞洲職棒交流賽」結束當晚，桃猿閃電宣布不與冠軍教頭古久保健二續約，震撼棒球界。面對外界疑問，牧野僅表示「基於合約立場，雙方同意不續約」。古久保於11月15日離台時坦言，「未獲續約非常震驚，但球團的決定也沒辦法。」牧野曾於10月10日季後賽首輪時接受媒體採訪，當時他坦言，接任領隊壓力極大，「過去很少有工作機會如此頻繁與媒體、球迷接觸」，但強調自己每天都抱持興奮迎接挑戰，也會盡可能回應球迷關切。牧野自5月2日接任領隊，到今日正式卸任，在位僅206天，成為樂天桃猿史上任期最短的領隊。領隊一職由金鷲隊社長兼執行長森井誠之暫代，未來如何替桃猿扭轉負面形象，值得持續關注。