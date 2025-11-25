中華職棒（CPBL）樂天桃猿昨（24）日聯合樂天集團召開記者會，桃猿董事長森井誠之與樂天亞太區執行長葛城崇出席，會中表達改革桃猿食宿等議題的決心，也宣布任內出現多起負面事件的原領隊牧野幸輝卸任，森井頂著日本職棒（NPB）東北樂天金鷲社長頭銜暫代桃猿領隊。此次人事異動，嗅出樂天集團終於發現在台事務已到「事態嚴重」的階段，若不趕快收拾殘局，整個行政體系崩盤只是遲早的問題。
桃猿與金鷲並非同體系 2日籍領隊任期內負面新聞不斷
事實上，日本樂天金鷲與台灣樂天桃猿是2支完全不同體系的球隊，桃猿球團的直屬公司為樂天集團亞太區辦公室，又稱作「新加坡樂天」，球隊年度相關預算都由新加坡樂天編列，據了解，新加坡樂天每隔半年至1年會派遣人員到台灣視察營運狀況，大多為中階主管；而樂天金鷲則是「自立門戶」，因為組織夠強大，不受日本新加坡管轄，為獨立營運。
森井自2023年8月1日就接任桃猿球團董事長，由於身兼金鷲社長，森井鮮少來台，因此球隊事務實質落在副董事長（領隊）手中，2位日籍領隊川田喜則與牧野幸輝任內接連爆發負面新聞；據了解，川田在位期間營運開始出現狀況，導致發生第1次食安風波，牧野接手後則是不採納從下屬建議，即便被說服仍一意孤行，導致行政效率低落，不僅無法替川田「擦屁股」，火還往自己身上燒。
據傳三木谷浩史出手 森井誠之頂金鷲社長頭銜來台救火
既然直屬公司為新加坡樂天，台灣方的營運狀況也必須定時向上回報，據了解，新加坡樂天每季都會開董事會，但旗下子公司眾多，即便桃猿高階主管有回報狀況，具體上也不會談到太細節之處，因此也不難理解，為何桃猿負面新聞報了一整季，直到年末才有人出來收拾殘局。
昨日的記者會雖漏洞百出，但背後要傳達的訊息意味濃厚，森井與新加坡樂天CEO葛城崇的出現，意味著新加坡樂天開始重視桃猿所面臨的組織問題。據傳，桃猿近期不斷被「炎上」，讓樂天集團執行長三木谷浩史不是很高興，因此請了金鷲國際部人員來台協助。
尤其是森井在接受記者提問時，所回答的一句話，「對於相關狀況，樂天集團確實收到了，不過我認為收到的時間點確實『有點晚』。因此我們在這個月迅速採取行動，這也是為什麼我們會在這段期間密集來台，也希望大家能從現在開始，看到我們改善問題的速度。」
樂天2組人馬在台作業 桃猿能否回到正軌仍值得觀察
為了快速幫助桃猿恢復正軌，據傳樂天集團現有2組人在台作業，一批是具有日職球隊營運經驗的金鷲國際部人員，負責與桃猿商討、協助處理球隊事物，已經來台1週，且密集召開會議；另一批人員則是來自新加坡樂天，也就是昨日記者會現場相關人士，任務是「稽核」，釐清所有風波責任歸屬，自月初的「亞洲職棒交流賽」就抵台，至今已逾3週。
森井暫代領隊一職，是樂天集團自2020年入主桃猿後，首度給人台灣樂天與日本樂天有拉近距離的感覺，不再是2個不同體系的球隊，至於能否順利解決棘手的問題，又或是做做表面，仍值得觀察。
