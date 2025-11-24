我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿近期風波不斷，從二軍餐食、宿舍環境爭議，到總教練古久保健二離任，都讓球團備受球迷與外界質疑。今（24）日樂天總部高層罕見現身聯盟辦公室召開記者會，吸引超過50位電子和平面記者到場，宣布由樂天金鷲隊社長森井誠之即日起暫代桃猿執行長，樂天集團亞太區執行長葛城崇也正式否認外界盛傳的「球團可能轉賣」傳聞。長葛城崇在記者會上強調，樂天體育事業在集團內具有重要地位，完全沒有出售桃猿隊的想法。他表示：「首先先和大家打招呼，我是樂天集團亞太區執行長葛城崇。針對剛剛的詢問，樂天體育在集團中佔據非常重要的位置，我們完全沒有任何想法要賣掉球隊。」球團新任代理執行長森井誠之則以中文向媒體問好，並針對近日引爆討論的餐食與住宿議題進行說明。他坦言，球團確實發現內部流程存在疏失，造成外界誤解。深感抱歉，承諾伙食和宿舍將全面改善，希望在春訓前給球員最好的環境，並已成立改善小組。他進一步指出，二軍住宿問題已展開檢視，目前已找到三處新宿舍選項，將由球員親自勘查後再做最後決定；餐食方面，球團已於八月更換餐飲業者，並計畫明年春訓再增加一家供應商、提高預算，確保餐量、營養與品質。同時承諾一軍、二軍將享有相同餐食待遇。至於教練團人事，森井誠之透露，新任總教練的面談作業正在進行，無論是日籍或台籍教練都在名單內，但目前尚不便公布。對於古久保離任引發的不滿，他承認球團處理不夠周延，內部溝通將強化改善。中職會長蔡其昌今日也與樂天高層會談約50分鐘，他表示能感受到對方重視球迷與選手的聲音，並已在短時間內提出具體改善方向。「今天董事長親自來，代表他們對台灣與日本球團的重視，聯盟會持續關注後續執行。」面對樂天可能轉賣的外界揣測，蔡其昌則表示：「聯盟沒有聽到任何相關訊息，沒聽過應該就沒有。」強調今日日方來訪主要是回應球迷與社會的關切，並期盼球團後續能有良好發展。樂天高層此次罕見大動作現身，既澄清轉賣傳聞，也承諾將在明年春訓前全面改善球隊後勤，為近來的風波劃下一道重要的界線。