中華職棒樂天桃猿奪冠後風波不斷，包含二軍餐食與宿舍環境遭批、總教練古久保健二離任引發不滿等議題均受到球迷高度關注。今（24）日樂天總部高層親自赴中職聯盟召開記者會，現場超過50位媒體記者到場。會中宣布由樂天金鷲隊社長森井誠之即日起出任桃猿代理執行長，並提出多項球團改善球隊伙食和宿舍方案，承諾希望在春訓之前完成改善，並且會成立改善小組即刻改進伙食問題。森井誠之今天親自到場宣布關鍵人事布局，他也先用中文和大家問好，「首先非常謝謝各家媒體在百忙之中齊聚一堂，非常謝謝大家寶貴時間。我和大家打個招呼，也和球迷們致意，謝謝你們長期以來的支持。」「其實在下午我已和蔡會長進行了約一小時的會議，目前為止關於選手訓練設施，或是餐食、住宿環境有很多報導，這些問題我們都很清楚，很抱歉讓球迷擔心了。但其實整個選手的環境都是沒有問題的。」森井誠之如此說道。他也確認，原領隊牧野幸輝正式卸任，「針對樂天桃猿CEO的角色，我們會先尋找適合人員，但由於球團運營仍持續在進行，所以從今天開始我會先擔任代理執行長。」來台宣布擔任樂天桃猿代理執行長的森井誠之，是日本樂天體系的核心管理高層，擁有橫跨棒球、足球、籃球三大職業運動的完整經營經歷。現年51歲的他來自神奈川縣川崎市，畢業於明治大學政治經濟學部，1999年踏入企業界後，2007年加入東北樂天金鷲，逐步受到星野仙一倚重並快速晉升。之後他曾主導J聯盟神戶勝利船營運，也擔任B聯盟仙台89ERS的會長，2023年回任樂天野球團社長。2025年11月，他被正式任命為樂天桃猿CEO代理，被視為樂天總部派遣來台的「最高層級代表」，肩負整頓球團體質、提升選手環境的重任。森井誠之表示，球團已於八月更換餐飲業者，但在聽到球迷與媒體的意見後，將再進一步強化選手膳食品質。他指出，未來會增加第二家餐飲供應商、提高預算、擴大餐飲選擇，並確保一軍、二軍享有同級飲食水準。同時，他也承諾會在春訓前全面完成改善，希望屆時邀請媒體親自品嚐。此外，中職會長蔡其昌表示，今日與樂天高層會談近50分鐘，能感受到日方對後續改善措施的重視。他強調，針對台灣棒球投資與選手待遇，樂天已在短時間內提出具體方案，聯盟也將持續督導與追蹤。● 八月已更換第一家餐飲業者● 明年春訓前將增聘「第二家」餐飲供應商● 全面「提高餐飲預算」● 增加菜色種類、補強營養均衡● 承諾「二軍選手享有與一軍相同等級」餐食● 確保食堂環境衛生並進行長期維護● 春訓前完成所有改善並邀請媒體試吃A：八月就先換了一家餐飲業者，針對此進行了改善，我們知道之後還有很多聲音，比如：餐飲量不夠、飲食不夠均衡等等，我們也提出一些改善方式。明年春訓我們會多增加一家餐飲業者，也會增加餐飲預算，增加選手們的選擇、並大幅改善他們餐飲條件。我們也將確保目前食堂的環境是衛生的，未來要怎麼將這個環境保持下去，我們將持續做出改善。也承諾在明年春訓前，會具體改善這些問題，也希望屆時能邀請媒體來品嚐選手餐，聽聽你們的意見。當然，二軍選手也會享受和一軍一樣的餐食，至於大家很關心的二軍住宿問題，我們持續走訪二軍住宿環境，也認為需要立刻改善，新的環境我們已找到了三個選項。哪一個比較好？我們希望讓選手實際去看看，再做出最後決定。關於大家講到的餐食和宿舍的事物，我們希望能盡快整頓好。以上是關於大家關心的餐食和宿舍回答。A：總教練我們已積極進行面談，有切確消息盡快通知大家。A：如同您說的，我們有感受到球團對於古久保教練事情的處理的不夠完善、不夠周全，這部分我們內部管理有疏失，之後我代理執行長，之後內部溝通管道方面，會更加盡責地來改善。A：日籍教練或台灣教練都有在名單內，現在容我保密一下，有進一步消息會向大家報告。A：首先先和大家打招呼，我是樂天集團亞太區執行長葛城崇。針對剛剛的詢問，樂天體育在集團中佔據非常核心的位置，我們完全沒有任何想法要賣掉球隊。A：我們切確聽到了這些意見了，很抱歉我們聽到的時間點晚了一些，關於這個管道我們也積極改進，希望未來可以更快的回應大家。所有負面新聞我們都不樂見，未來會積極改善。A：宿舍尋找地點，練球玩方便回去，安全性謹慎考量，過去尋找一整棟，有的時候物件環境，要找到容納全部選手不容易，會找兩棟不同地方的宿舍。能理解二軍選手非常累，希望提供好好放送休息，盡責找到宿舍候補A：今年我們樂天得到總冠軍，我們的確準備了獎金，12月進行發放，應該是一個讓大家都開心的數字，雖然今天無法告訴大家，但一定是一個能讓他們很開心、能夠慰勞他們的獎金。