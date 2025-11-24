我是廣告 請繼續往下閱讀

甫拿下隊史更名後首座總冠軍的樂天桃猿，在冠軍教頭古久保健二於11月9日正式卸任一軍總教練一職後，新任執行長森井誠之今（24）日在記者會中表示新總教練人選尚未定案，「現在在積極跟候補人選積極面談，有消息會再通知。」不過他進一步透露，「不管是日籍還是台灣總教練都在名單內。」現年61歲的古久保健二總教練，在2025年例行賽中帶領桃猿以年度第三的成績闖進季後賽。儘管開局不利，但在挑戰賽中上演奇蹟大逆轉，連勝三場淘汰統一獅，最終在總冠軍賽上以總比分4：1擊敗中信兄弟，成功捧起金盃。然而，他在奪冠後被球團通知沒有要與他續約、震驚外界，也為新任總教練留下了一道艱鉅的課題。對於古久保無預警離隊一事森井誠之強調：「我們感受到古久保離職處理不完善，球迷發表時間點不夠周全，疏失的地方，我當代理執行長內部整頓，更盡責改善。」針對新任總教練的任命森井誠之表示，目前球團正與多位候補人選進行面談，尚未做出最後決定。他強調：「我們現在在積極跟候選人積極面談，有消息會再通知。」針對外界熱議的接任人選是否以日籍教練為優先，森井則明確指出，球團目前的名單相當多元，「不管是日籍還是台灣總教練，都在名單內。」不過有多少位人選並不透露。新任總教練將必須在冠軍隊伍的基礎上，繼續強化球隊戰力，特別是在球隊近期傳出二軍環境爭議及高層人事異動風波不斷的背景下，如何穩定軍心、凝聚團隊士氣，將是其首要挑戰。