1. 資深副總裁John Ternus（50 歲）
Ternus是金融時報、華爾街日報都點名的頭號熱門。他是四人中最年輕的，但已在蘋果待了24年，履歷橫跨初代 iPad、Mac、AirPods，到現在全面掌管iPhone等所有硬體工程。他最大功績之一，是推動Mac成功從英特爾晶片轉向Apple Silicon，被視為能扛起下一階段硬體策略的關鍵人物。
2. 軟體工程主管Craig Federighi（56 歲）
Federighi是每年開發者大會WWDC 的固定主角，以乾脆果斷的管理風格著稱，在蘋果面臨AI整合壓力後，更被賦予強化Siri與AI產品的任務，是軟體生態系的重要推手。
3. 服務業務主管Eddy Cue（61 歲）
Cue主導Apple Music、Apple TV+、iTunes等許多重要合作案，但由於他與庫克年紀接近，若接任CEO，外界普遍認為會偏向過渡性質。
4. 行銷主管Greg Joswiak（61 歲）
Joswiak是維護蘋果品牌定位、產品形象與高溢價策略的核心人物，明年將滿40年資歷。他負責全球產品行銷、發表會策略，也常被推上第一線處理敏感議題。近期他甚至公開承認蘋果在AI上「沒有達到期待中的進度」，罕見的坦率讓他更受關注。