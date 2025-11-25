我是廣告 請繼續往下閱讀

預防性暫停銷售「專心護唇油－莓紅版」

官網與直營門市同步下架

通知合作通路預防性停止販售

清查其他產品線，確認均不受影響

確認批次流向

啟動回收與後續銷毀作業

持續提供 365 天無條件退貨

針對食藥署於 11 月 21 日公告「專心護唇油－莓紅版」特定批次檢出禁用色素蘇丹四號。綠藤生機表示，品牌早於 10 月 28 日即完成預防性下架、通知通路停售並啟動自主送驗，並已於 11 月 12 日完成主動通報主管機關。相關資訊已於 11 月 22 日公開於臉書粉絲團。10 月 27 日晚間，綠藤接獲原料代理商通知：「專心護唇油－莓紅版」一項原料可能存在問題。即使資訊未明，綠藤仍於一天內完成預防性下架、停售、清查全產品線，行動包括：綠藤啟動自主送驗後，第三方檢驗機構指出台灣尚無具法律效力、可用於化妝品的色素檢驗方法，故相關結果無法直接作為法規依據。自 11 月 10 日起，綠藤主動通知近一年內購買該品項的消費者，提醒暫停使用並提供 365 天無條件退貨。綠藤主動向主管機關通報請求協助，並獲得主管機關受理協助。依據食藥署 11 月 21 日公告，需回收批次為 M25062702，綠藤已完成：該原料成本遠高於一般色素，選用原因為其永續來源與功能性突破，並具備多國上市與檢驗資料。然而，此次事件凸顯跨國供應鏈可能出現的資訊落差，綠藤已啟動法律顧問程序，將針對原廠責任採取法律行動。綠藤表示：「從第一時間下架、自主送驗，到主動通報主管機關與提供 365 天無條件退貨，綠藤以『承認事實、正向動作』作為決策依據，將持續採取透明、即時且負責任的行動，讓每一步能值得信任。」