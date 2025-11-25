我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣東北部阿蘇地區，於當地時間今（25）日晚間6時1分（台灣時間下午5時1分）發生地震，根據日本氣象廳觀測資料，規模5.7，最大震度來到5強。根據日本氣象廳地震資訊，地震震央位在熊本縣東北部阿蘇地區，震源深度僅約10公里，最大震度在熊本縣產山村達到5強，整個熊本縣明顯搖晃。其他地區震度資料方面，熊本縣阿蘇與大分縣西部震度5弱；熊本縣菊池市 南小国町 熊本高森町 西原村 南阿蘇村震度4級；熊本、大分縣中部、大分縣南部、以及福岡縣、佐賀縣、宮崎縣部分地區觀測到震度3。日本氣象廳稱，熊本縣上一次觀測到震度5強以上，是在 2019 年 1 月 3 日，當時熊本地區發生規模 5.1 地震，震央位於熊本地區，最大震度來到6級。日本氣象廳提醒民眾留意後續資訊，不排除還會有餘震。