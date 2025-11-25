我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王義川日前到日本神社祭拜，在神社內的祈願木牌「繪馬」上寫下願望，但住所欄位寫下「台灣國」桃園中壢區青山路，引發爭議，他今（25）日回到立法院受訪仍堅稱，「我就是台灣國立委，有什麼問題？」國民黨青年軍賴苡任說，王義川的意圖，就是想學民進黨立委沈伯洋搞台獨，就能獲青鳥瘋狂愛戴。賴苡任說，王義川愛吃什麼，沒人有意見，但台灣國在哪裡？王義川就是看到沈伯洋這樣搞台獨，人氣超旺，除了一堆台派青鳥無腦擁護，還上升到總統層級。「自己也想被對岸立案調查，一旦對岸也針對王義川，他的選情就有救了。王義川，你的幕僚到底是誰呀？玩什麼把戲都被一眼看穿，加油好嗎？」王義川今也嗆藍委王鴻薇、牛煦庭，去對岸講自己是中華民國立委。賴苡任說，邏輯爛到爆炸，「你真的是博士畢業嗎？你自己在日本跟中華民國喊：『我是台灣國立委』，卻要別人去對岸喊『中華民國立委』？前總統馬英九都在對岸說過中華民國總統了，你健忘症唷？你怎麼不去對岸喊『台灣國立委』？只會在中華民國的領土範圍，享受中華民國的言論自由。王義川，難看啦！越來越像政治小流氓！」