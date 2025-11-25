114年9、10月統一發票今（25）日公布中獎發票獎號，1000萬特別獎號碼「25834483」，全家、7-11、全聯福利中心共計開出5組千萬大獎，多組200萬特獎，有幸運超商喝咖啡中千萬大獎，也有民眾在全聯逛街買鮮奶就變千萬富翁，《NOWNEWS今日新聞》整理出各家特別獎中獎明細以及地點，提供給讀者一次看，也許幸運兒就是你！
🟡9、10月統一發票開獎 7-11開出2張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎2位：一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。
📍200萬特別獎4位：一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。
📍3位雲端發票專屬100萬特獎：一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。
🟡9、10月統一發票開獎 全家開出2張千萬發票
📍1000萬元特別獎2組：獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，一位幸運兒以「全家」會員專屬優惠購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；
另一位則僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜。
📍特獎200萬元開出2組：獎落於「全家」柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let's Café咖啡等商品即喜迎大獎。
📍頭獎20萬開出2組：開出店舖分別位於「全家」大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。
📍雲端發票專屬100萬元獎1組：獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。
🟡9、10月統一發票開獎 全聯開出1張千萬發票
📍1000萬元特別獎1組：台北中正南昌門市，中獎者消費85元購買鮮乳即獲得特別獎1000萬元
🟡統一發票9、10月開獎了！千萬號碼「25834483」快看財神爺來了沒
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
資料來源：7-11、全家、全聯福利中心
