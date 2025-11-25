我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電接連爆出高階與工程師「內鬼竊密案」，其中遭起訴的陳力銘、吳秉駿、戈一平 3 名前工程師，因涉嫌竊取 2 奈米重大營業秘密並涉犯《國家安全法》，羈押期限將屆滿。3 人雖在延押庭中表示「已認罪、願交保」，但智慧財產及商業法院 25 日裁定，自 12 月 1 日起 再延長羈押 2 個月，並禁止接見、通信。全案起於日商半導體設備廠「東京威力科創」在台 2 奈米試車量產階段屢屢失敗，曾任台積電 12 廠良率工程師的陳力銘跳槽後，因工作壓力與業務需求，竟請託昔日師徒關係的吳秉駿、戈一平協助，2 人以遠端方式登入資料庫、擅自拍攝共 12 張 2 奈米製程機密照，再傳給陳力銘寫入東京威力科創的內部文件，希望藉此提升試產成功率、爭取台積電訂單。智財分署 8 月依《營業秘密法》、《國安法》等罪起訴 3 人，分別求刑 14 年、9 年、7 年。3 人在審理期間認罪並求交保，但法官仍裁定羈押 3 個月、禁止接見通信；後續又因案情涉及國家核心關鍵技術，甚至限制辯護律師閱卷範圍，並採不公開審理。由於羈押期限即將屆滿，合議庭昨日再度開延押庭。3 名被告供稱已遭羈押 4 個月、「非常想家」、願意定期向警方報到、配合電子監控，請求具保停押。不過，檢察官當庭指出，3 人供述仍前後不一，且案發後均有刪除通訊軟體紀錄之情形，顯示仍有勾串共犯與湮滅證據疑慮，加上東京威力科創是否涉及指示竊密仍在追查中，因此仍有必要續押。法院裁定指出，本案所涉 2 奈米製程資訊屬可直接用於生產的核心營業秘密，部分更涉及「國家關鍵技術」，若不持續羈押，恐難保障審判與刑罰執行程序順利進行，且 無法以具保、限制住居或科技設備監控等方式代替羈押，因此裁定延押禁見。此外，外界關注的另一案——台積電前資深副總 羅唯仁疑攜帶 2 奈米製程資料回鍋英特爾——目前台積電仍未提告，高檢署表示全案仍以他字案蒐證中。