行政院歷經六次與地方政府會商，在上週提出院版《財劃法》並送至院會審議，而立法院程序委員會今（25）日藍白以人數優勢通過提暫緩列案，國民黨更表示應讓過去《財劃法》施行再來討論。對此行政院表示高度遺憾，強調院版《財劃法》是目前為止最有共識的版本，應該要排入立院審查，讓各界有共同討論的機會。有關立法院程序委員會，今日將院版《財劃法》修正草案暫緩暫緩列案一事，行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，強調院版《財劃法》是目前為止最有共識的版本，應排入立院審查，讓各界有共同討論的機會。李慧芝指出，立法院本月14日三讀《財劃法》再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。李慧芝強調，行政院長卓榮泰已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的《財劃法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版《財劃法》。