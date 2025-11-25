我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」論，引發中國強烈不滿，北京隨即對日祭出「禁日令」，包含禁止日本水產進口等措施。總統賴清德20日以行動聲援日本，公開分享午餐享用壽司、帆立貝的照片，卻遭國民黨團首席副書記長林沛祥質疑：「請問您的心中到底有無中華民國？」對此，民進黨台北市議員洪健益在節目中回嗆林沛祥：「身為國民黨的幹部，麻煩你用點功、用點心，中華民國不是你嘴巴講講。」林沛祥指出，面對美國關稅衝擊，台灣農產品如鱸魚、鬼頭刀恐出現滯銷或價格崩盤，反問賴政府應對作為何在。他批評政府「自己的國家不救，對內卻大搞分化、操作意識形態對立」，並指賴清德曾稱要「同一國」，因此質疑賴是否真把中華民國放在心上；更酸言「台灣人有錢又有閒」才會任意揮霍、讓各國「當盤子」。對此，洪健益在政論節目《頭家來開講》中表示，農產品滯銷幾乎年年發生，農委會與農業部也持續設法拓展通路、尋求解方，林沛祥身為立委應先了解政策作為，而非倒過來質疑總統挺日的行動。洪健益也反酸，農產議題與其質問總統，立委更應思考如何修法、補助與調整產業結構。他直指基隆農業本就不多、以海洋產業為主，「你現在講的東西，專業就該去處理，不處理不要拿出來說嘴。」洪健益強調，若有國際友人願意與台灣站在一起，「不可能日本來挺台灣，台灣還說不要」。他質疑林沛祥的扣帽子邏輯：「今天總統為了挺日本，吃了日本水產，然後呢？這代表我們心中沒有中華民國嗎？」最後，洪健益指出台灣若成為第一島鏈破口，日本也將首當其衝，「大家是一防連線」，因此他支持總統的相關作為，也支持日本；並再次回嗆林沛祥：「麻煩你用點功、用點心，中華民國不是你嘴巴講講。」