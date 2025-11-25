2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）正式進入倒數100天，效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊的頭號球星大谷翔平今（25）日在個人社群上宣布加入日本隊。此消息一出，台灣球迷相當期待明年中華隊與大谷的對決，前一次大谷正面迎戰中華隊已是2012年IBAF世青賽（現為U18世界盃），單場5打數敲出3安，但被林政賢3球三振。
大谷翔平宣布參戰經典賽 明年將交手中華隊
大谷今日在個人社群上傳上屆經典賽的照片，並以英文寫下：「Thank you to all the fans for another great season. I’ll train hard and look forward to seeing you all next year.（感謝所有球迷又一次帶來精采的球季。我會努力訓練，期待明年再與大家相見。）」後面補上日文，「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います。（能再次代表日本出賽，我感到非常開心。」最後放上明年經典賽宣傳照。
此消息一出，振奮全世界棒球圈，畢竟上屆大谷帶領日本隊一路闖進冠軍賽，並於第9局登板救援，最後用再見三振解決前隊友楚奧特（Mike Trout），被視為上屆經典賽「名場面」，日本隊也奪下相隔14年、3屆的世界冠軍。不少台灣球迷開始期待明年3月6日大谷會以打者還是投手形式對決中華隊。
前次交手已是13年前 對中華隊演出猛打賞
大谷前一次交手中華隊已經2012年的IBAF世青賽（現為U18世界盃），中華隊於預賽第2戰交手日本隊，推出洪心騏交手藤浪晉太郎，洪心騏主投6局失2分，被森友哉敲出陽春砲，後援的林政賢3局無失分，但中華隊打線受限藤浪的9局完投壓制，終場以0：2遭完封。當天大谷未登板投球，以指定打擊扛日本隊第4棒，全場5打數敲出3安，演出「猛打賞」，不過在第9局被林政賢3球三振。
大谷在該屆賽會出賽9場，34打數敲出11安、貢獻7分打點，打擊率3成24。投球方面，大谷登板先發2場，共投10.1局，被敲出5安，失掉5分，送出16次三振、8次保送，防禦率4.35。
該年中華隊雖然在預賽不敵日本隊，但最終拿下大會第3名，日本隊則是第6名；該屆中華隊曾仁和、林子偉最終登上大聯盟，而日本隊則是大谷翔平與藤浪晉太郎站上夢想舞台，在該年世青賽後，大谷未再與中華隊有過交手紀錄。
