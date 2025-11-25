我是廣告 請繼續往下閱讀

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，明日將召開記者會公布自己與立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君與黨前秘書長林右昌等潛在人選互比式民調，籲選對會以民調作為考量徵召。時常針貶時事的親綠粉專「脫北者冰狼」砲轟，過去吳怡農兩度參選落敗沒有戰功，現在何德何能要選市長，講白了要不是吳乃仁的姪子，憑什麼在那邊跟人家喊要選台北市長？砲轟「充其量就是長得比較帥資歷比較好的連勝文而已」。吳怡農昨稱專訪時稱，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免不會有這樣的結果。臉書粉專砲轟，好不容易大罷免翻頁了，哪壺不開提哪壺，據瞭解民進黨跟罷免本來的關係就很既要又要，要維持罷免主體性，又需要民進黨資源幫忙，這種狀態下根本沒辦法完成整合，有政治經驗跟基本常識都知道精準罷免成功率高很多，但公民已經先行，綠營怎麼可能拋下公民？粉專批評，倒是吳怡農，一直覺得憑什麼在那個位置，選了兩次立委，一次跟蔣萬安，輸掉無可厚非，一次跟烙跑王鴻薇選，那時候是怎麼打選戰的？不提烙跑，不提王鴻薇多雷，在那邊用烏托邦的方式打選戰，結果是什麼？結果是輸了，輸給0秒烙跑的王鴻薇，吳怡農的選戰成績是0勝2敗，民進黨跟支持者是看戰功的，「你有什麼戰功？」粉專稱，吳怡農這次要出來選市長，何德何能？資歷選個議員練基層還可以，沒有基層經驗，沒有贏過選戰，長處是什麼？一張帥臉？講白了要不是吳乃仁的姪子，憑什麼在那邊跟人家喊要選台北市長？最後粉專表示，吳怡農現在的感覺充其量就是長得比較帥資歷比較好的連勝文而已，還網路還一堆疼惜他的支持者，說什麼不要被台北人糟蹋，「拜託，我還比較疼惜綠營的台北市民」。