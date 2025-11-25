我是廣告 請繼續往下閱讀

今年6月一名60歲的陸籍配偶從中國返台時受友人請託，攜帶草仔粿入境，卻被查出內餡含有豬肉成分，遭裁罰20萬元。但女子因遲遲未出面繳納，新北分署先扣押其銀行帳戶，接著聯繫到她，說明不繳恐面臨「強制執行」。婦人瞭解相關風險後，便向友人籌錢，於11月中一次繳清20萬。新北分署說明，台北市一名60多歲黃姓婦人為中國籍配偶，她已入籍台灣、在此居住數年。今年6月她回去中國，返台時受友人委託，攜帶4片草仔粿入境，邊境檢疫單位查驗發現，草仔粿內餡有豬肉成分，違反「動物傳染病防治條例」之規定，祭出裁罰20萬。黃婦遲遲未繳納20萬，案件在2025年9月間移送新北分署辦理「強制執行」，分署10月扣押她的銀行帳戶，但僅扣得2730元；另外，分署嘗試扣押她任職之老人養護中心的薪資債權，但黃婦已提前離職，扣押無法執行。確認完黃婦名下財產後，新北分署執行人員與她聯繫，要求提出清償方案。面對執行人員，黃婦解釋，自己受同鄉友人請託，但對方並未告知草仔粿含有豬肉；執行人員則強調，相關行政處分已確定，須依法履行繳罰款義務，並提醒未清償恐面臨進一步強制措施，黃婦在了解後續可能面臨的執行風險後，便向同鄉友人籌錢，最終在11月14日一次繳清全部罰鍰。新北分署提醒，為防範非洲豬瘟，依農業部裁罰基準，從近3年內發生非洲豬瘟國家的旅客如違規攜帶豬肉產品入境，首次裁罰新台幣20萬元、再犯可罰到100萬元。呼籲民眾入境時務必遵守相關檢疫規定，切勿接受他人請託，攜帶來源不明或可能含有動物性成分之食品，以免觸法受罰。