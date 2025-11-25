我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026地方大選，民進黨台北市人選尚未明朗。《短新聞》公布最新民調結果，數據顯示，在對戰現任市長蔣萬安組合中，立委王世堅以29.9%的支持度，對上蔣萬安的49.1%，將雙方差距縮小至兩成內，綠營人選中表現最好。相較之下，若由吳怡農出戰，支持度僅24.5%，蔣萬安飆升至56.9%；吳思瑤的支持率僅有22.4％，蔣萬安支持度高達58.9%，雙方差距超過三成六。即使本土陣營整合，派出聲量不俗的社民黨議員苗博雅出戰，其支持度也僅有28.4%，難以撼動蔣萬安近六成的支持度。數據顯示王世堅能夠有效縮小差距的原因。王世堅在「20-29歲」、「30-39歲」、「40-49歲」等青壯年族群中，均獲得突破三成的支持度。特別是在「30-39歲」年齡層，王世堅以43.7%的支持度，甚至贏過蔣萬安的37.9%，成為唯一能領先藍營的年齡層群體。值得注意的是，王世堅展現出強大的跨黨派吸票能力，有21.7%未表態政黨偏好的「中間選民」願意支持他，更有高達33.3%的民眾黨支持者，表示願意投給王世堅。反觀其他綠營人選，吳怡農僅獲10%民眾黨支持者與7.1%中間選民支持，顯示王世堅在爭取非綠票源上具有獨特優勢。《短新聞》黨內互比民調顯示，王世堅黨內支持度中呈現輾壓態勢，以47.1%支持度大幅領先，遠超過吳怡農17.6%和吳思瑤11.1%。在年齡層分析上，王世堅在30至39歲青壯年族群支持度飆升至64.3%，在50至59歲族群也有過半支持。不過，在最年輕的20至29歲族群中，王世堅雖以37.2%領先，但吳怡農也以29.6%緊追在後，顯示兩人在此區間的票源差距相對較小。在行政區方面，王世堅在傳統優勢區中正區獲得60.3%支持，中山區也有54.1%支持，展現強勁的基層實力。民調數據也向民進黨發出警訊，現任市長蔣萬安滿意度自去年9月至今年11月，從67%微幅上升至68.8%，不滿意度維持在24.7%。而總統賴清德北市滿意度出現雪崩式下滑，從2024年9月54.8%，重挫至2025年11月39.1%，跌幅超過15個百分點；不滿意度更從28.7%急遽飆升至54.0%。反映台北市民對中央的不滿，民進黨候選人明年在首都的選情，面臨極大挑戰，中央執政表現，恐成綠營候選人的最大包袱。本民調委託循證民調有限公司執行。執行日期為11月17日至19日，採家用電話進行系統隨機抽樣。完成樣本數為1077份（95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99%），並依人口資料，針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行加權。