女星王以路昨（24）日在IG發文，表示她因為站在手扶梯左側，就遭後方男子怒轟：「腳斷了可以搭電梯」，讓她相當錯愕又無奈，實際上北捷早已將手扶梯規定改為兩側皆可站立，不過仍然有許多民眾保有舊習慣，王以路也在貼文最後寫下：「有人敢站手扶梯左邊嗎」，引發網友熱議。

非尖峰時段無人　王以路站左邊慘被嗆

王以路昨日在IG發文表示，她因看過北捷多次說明「手扶梯兩側都能站立」，加上非尖峰時段、左側無人通行，才鼓起勇氣站到左邊，不料一名男子走到她後方後，不耐煩的怒嗆：「腳斷了可以搭電梯」，讓她當場嚇傻。

▲王以路（右）表示看過北捷說明手扶梯兩側都能站立，不料才站到左邊就被罵。（圖／翻攝自IG lu8713）
王以路稱下次不敢　坦言：像自己找罵挨

才剛站左側就立刻遭斥責，讓王以路感到相當尷尬，無奈寫下：「怎麼有種自己找罵挨的感覺」，並苦笑表示下次應該不會這麼勇敢了，貼文一出粉絲瞬間湧入安慰：「不是妳的問題」、「那位先生才需要學禮貌」。

北捷早改手扶梯規定　現行規定兩側皆可站立

其實北捷早在2008年就停止「右側站立、左側通行」的宣導，改採「站穩踏階、緊握扶手」，並強調兩側皆可站立，近年來也已陸續張貼告示、裝設擴音宣導，甚至規畫加入手扶梯內建語音，積極推動「不分左右、共同安全」的搭乘習慣。

▲（圖／翻攝自IG lu8713）
▲王以路被罵後無奈表示：「有種自己找罵挨的感覺」，苦笑表示下次不會這麼勇敢了。（圖／翻攝自IG lu8713）
粉絲留言力挺　呼籲更新觀念

不少網友看完後都替王以路抱不平，紛紛留言：「北捷規定早改了，是那位先生無理」、「台灣真的該把觀念更新」、「左側不是你家的快速車道」，粉絲也呼籲民眾放下舊習，尊重彼此使用空間，不要用情緒字眼要求他人讓路。

資料來源：lu8713


