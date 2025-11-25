我是廣告 請繼續往下閱讀

代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧喊話，不論對手是誰，她具有觀念新穎，以及「年輕、有創意、會做事」的優勢。潛在對手之一的台北市副市長李四川，回應「施政並非穿著漂亮」，隨即遭到民進黨性別平等事務部強烈譴責，要求李四川收回歧視言論。李四川澄清當時媒體詢問，關於新北市副市長劉和然拍攝定裝照一事，他才表示「施政並非穿著漂亮，還是要以政績為主」，強調他的陳述並非直接針對蘇巧慧。民進黨性平部發文譴責，李四川對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？故意不談蘇巧慧擔任立委期間，在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤？批評他以資深男性高高在上的姿態，評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，「這點跟考考男完全是如出一轍！」李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒他好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？性平部批評傲慢又老派的想法，顯示李四川對台灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？並呼籲，請李四川收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，「進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長！」北市府副發言人魏汶萱回應，「現場媒體問的是李副市長『自己的優勢』，他接著說不是穿著，而是施政績效，這回應並非針對人；只要對上記者提問的脈絡，有心人士的曲解就不攻自破。」