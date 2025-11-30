我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李先彬（如圖）在青龍獎台下做出用望遠鏡找李光洙的樣子，讓大家笑翻。（圖／kbs.co.kr）

韓國男星李光洙與李先彬在2018年認愛後，愛情至今長跑8年，常常在節目中都大方談及對方，讓粉絲都被甜翻。不過其實在交往前，李先彬就說過李光洙是理想型，還在2016年受邀登上《Running Man》放閃，可愛互動讓大家笑翻，但沒想到兩人之後假戲真作，直接成為情侶，讓大家都非常驚喜。李先彬曾在2016年《38師機動隊》劇終採訪時，透露李光洙是理想型，被《Running Man》製作組得知後，準備了以李光洙為主題的「一日約會」特輯，並促成兩人相遇，還互相接受了測謊，結果竟然都沒說謊，李光洙也當場詢問李先彬理想型，沒想到李先彬直接霸氣回「你！」讓李光洙整個超害羞，之後在節目中，李先彬也不時偷看李光洙，瞬間曖昧氣氛爆棚。李光洙還開玩笑宣布兩人開始交往，將舉行婚禮，讓大家笑翻。但沒想到這句話竟然成真，李先彬之後又多次受邀登上《Running Man》，與李光洙展現超強的搞笑默契，在外界都敲碗他們交往時，兩人竟已悄悄地培養出戀情。2018年12月31日，李先彬被媒體報導跟李光洙正在交往中，事後雙方火速承認已經穩定交往5個月，粉絲在驚訝同時，也紛紛獻上祝福。李光洙與李先彬在認愛後，至今已長達8年，雖然沒有公開同框過，但時常一起參加私人聚會、跟家人見面，並互相為彼此應援，像是送應援咖啡車等。除此之外，兩人還不時會談及對方，李先彬曾在《全炫茂的計劃2》透露跟李光洙的日常相處，分享了維持8年的戀愛秘訣，「我們每次見面都能找到爆笑的事情，這應該是我建立感情的方法。因為默契非常契合，所以我們相處很好」，因為笑點相同，保持了愛情的甜蜜。而在19日舉辦的青龍獎中，李先彬以《噪音殺機》入圍「最佳女新人獎」，可惜最終錯失獎項。不過當晚，李光洙驚喜與金宇彬以頒獎人身分現身典禮，果然在兩人一登場，導播瞬間把鏡頭轉向李先彬，讓觀眾尖叫聲不斷，李先彬還搞笑做出望遠鏡的手勢，像在觀察男友一樣，這一幕讓李光洙忍不住當場笑翻，金宇彬也笑到彎腰，觀眾席也被他們的甜蜜氣氛感染，全都在拍手歡呼。而在金宇彬率先與10年女友申敏兒宣布將在下個月結婚後，外界也紛紛希望李光洙也能盡早與李先彬修成正果。