11月26日體壇中知名的壽星，曾代表我國於東京奧運摘下女子舉重59公斤級摘下金牌的「舉重女神」郭婞淳今天將迎來他的32歲生日。作為台灣史上最具代表性的舉重選手之一，郭婞淳在舉重項目中屢屢奪下好成績，也締造了3屆奧運都奪牌奪牌的輝煌紀錄。生於宜蘭、家族來自臺東縣馬蘭部落的郭婞淳，自青少年時期便展現過人體能，從籃球、田徑跨足舉重，國三即在全中運奪下53公斤級金牌。升學至台東體中後，郭婞淳正式展開舉重生涯，並於2010年首屆青年奧運拿下女子53公斤級銀牌，成為台灣第一位在青年奧運奪牌的選手。2012年，郭婞淳以新秀之姿登上倫敦奧運，在58公斤級名列第6。隔年開始全面爆發，先後在亞錦賽、世大運、東亞運奪金，並於2013年首次在世界舉重錦標賽封后，創下個人里程碑。2014年雖遭遇重傷，但在2016年里約奧運強勢回歸，以231公斤總和摘下銅牌。同年亦拿下世大錦標賽金牌，並獲頒體育運動精英獎最佳運動精神獎。2017年，郭婞淳狀態到達巔峰，不僅衛冕亞錦賽冠軍，更在台北世大運以142公斤挺舉打破世界紀錄、總和249公斤奪金，獲頒景星勳章。同年底再次在世錦賽封后，成為台灣體壇焦點。2018年，也在雅加達亞運收下生涯首面亞運金牌。國際舉重總會於同年調整量級後，郭轉戰59公斤級，並迅速於世錦賽摘金，創下抓舉及總和世界紀錄。2019年，她在亞錦賽三破世界紀錄，隨後於世錦賽再以總和246公斤成功連霸。疫情期間仍維持極佳競技狀態，2021年於塔什干亞錦賽以抓舉110公斤、總和247公斤雙破世界紀錄，並第3度取得奧運門票。在東京奧運，郭婞淳也以壓倒性領先奪下女子59公斤級金牌，抓舉、挺舉、總和皆創新奧運紀錄，成就生涯大滿貫。年底，她再以230公斤完成世錦賽三連霸，累積十金，成為台灣史上在世錦賽奪金最多的選手。近年，郭婞淳持續征戰國際舞台，2024年巴黎奧運以總和235公斤摘下銅牌，成為台灣首位三度奧運奪牌的選手。2025年亞錦賽，她在59公斤級再添一面銅牌，展現持續競爭力。