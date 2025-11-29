我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋慧喬低調現身青龍獎。（圖／微博@To1122kyo）

南韓影視盛典《第46屆青龍獎》在19日落幕後，最受矚目的莫過於玄彬與孫藝真夫妻檔同台獲封影帝、影后，但其實當天玄彬曾交往3年的前任女友宋慧喬也在場，與孫藝真共同競爭影后寶座，不過她當天非常低調，連紅毯都沒走，只有被鏡頭拍到在台下微笑的模樣。雖然保持低調，但不少人還是翻出3人的淵源，再度引發熱議。玄彬因在2019年與孫藝真合作電視劇《愛的迫降》感情升溫，戀情在2021年的元旦被韓國狗仔《Dispatch》公開，隨後他們大方承認交往，並於隔年3月舉行盛大的非公開婚禮，年底經紀公司就宣布孫藝真生小孩的好消息。玄彬與孫藝婚後雖然會在節目中提及對方偷放閃，但都沒有同框過。玄彬還曾在受訪時提到，很感謝孫藝真為了小孩，暫時離開演藝圈照顧家庭，讓他可以專心拍戲，現在小孩長大了，他也很支持孫藝真回歸職場。直到今年的青龍獎，夫妻倆才終於正式同框，雙雙獲得「人氣獎」及影帝、影后的寶座，並在現場大放閃，互相擁抱及感謝對方的支持。然而，其實玄彬的其中一位前女友也在典禮現場，也就是與孫藝真一同入圍「最佳女主角」的宋慧喬。宋慧喬在2008年與玄彬合作《他們生活的世界》而相戀，隔年兩人被拍到在咖啡廳約會後大方認愛，俊男美女的組合立刻爆紅，但隨著兩人越來越忙，這段戀情於2011年玄彬入伍不久後畫下句點。雖然分手多年，但這對曾經的俊男美女組合也時常被提起，這次3人共同現身青龍獎，更是引發熱議。不過宋慧喬選擇保持低調，缺席紅毯環節，讓網友猜測是為了避嫌，而宋慧喬之後透露是因為拍攝中匆忙趕到典禮，所以才沒能走紅毯。最後宋慧喬也錯失影后獎項，由孫藝真拿下，雖然不少人對於這項結果提出質疑，但也有人認為影帝、影后通常都會在拿獎後合照，若真的由宋慧喬獲獎，那場面只會更尷尬。