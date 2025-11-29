我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志玲墜馬後返台治療4個月，工作全停一度損失慘重。（圖／文策院提供）

台灣第一名模林志玲今（29）日迎來51歲了！她15歲就被星探相中，接著跑去加拿大念書，每到寒暑假就會回台灣拍廣告，邊賺經驗邊累積作品，後來與凱渥經紀公司簽約，從此踏上演藝之路。然而，外表優雅、溫柔的林志玲，其實工作起來根本是個鐵漢子。2005年，林志玲在中國拍廣告，不小心在騎馬時摔下來，肋骨斷了6根、返台休養4個月，也是那一摔也讓她深刻體會到再大的成功都比不上活著的重要，也痛定思痛把原本逞強的性子收起來。2022年，林志玲出版了書籍《剛剛好的優雅—志玲姊姊修養之道》，在書中她也回憶2005年在中國大連拍廣告時的摔馬意外。當時一匹馬突然失控，林志玲整個人被甩落在地，肋骨折了6根，痛得連翻身都困難，還好廣告廠商、經紀公司有幫林志玲投保了數千萬意外險。林志玲當年在大連摔傷後，先在當地臥床10多天，才搭醫療專機返台，接著接受長達4個月的治療與復健；好一陣子工作全都停擺，損失根本算不清。那次意外也讓林志玲停下腳步，重新審視自己的步伐，明白再多的成就也不值得拿命去換，也ㄧ改掉過往愛逞強的性格。而這段陰影也陪伴了林志玲整整12年，直到後來錄製陸綜《旅途的花樣》時，才再次鼓起勇氣騎馬。除了書中提到的墜馬意外，林志玲也曾在工作上遇到令人傻眼的風波。2017年，林志玲出演了2集陸綜《極限挑戰》，節目中她與黃渤在水中執行任務、重現《鐵達尼號》名場面，全程毫無包袱又好看。林志玲為收視盡心盡力，以為能順利拿到400萬人民幣（約台幣1700萬）的酬勞，結果遲遲收不到錢，最後只能將製作公司告上法院，官司糾纏4年才判她勝訴。當時，網友看到2集拿400萬人民幣（約台幣1700萬）的數字，也不禁感嘆，明星收入不是一般人能想像！11月29日的壽星不只有林志玲！還有台灣演員徐亨、台灣藝人阿部瑪利亞、日本男演員鈴木浩介、台灣藝人白雲、韓國男團BTOB成員李旼赫、韓國男團BOYNEXTDOOR成員金雲鶴，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！