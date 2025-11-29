明星夫妻檔林心如、霍建華結婚9年，感情恩愛甜蜜，兩人也持續在演藝圈工作，免不了要與其他異性演員拍親熱戲。林心如2017年就搭檔小17歲男星張軒睿主演電視劇《我的男孩》，在劇中有接吻鏡頭；主持人陶晶瑩爆料，當時劇組在喝殺青酒，霍建華就藉著酒意吃醋逼問張軒睿：「就是你跟我老婆接吻對不對！怎麼樣？她的嘴唇很軟吧？」讓張軒睿嚇壞，當場想離席。
林心如激吻張軒睿 霍建華吃醋問：嘴唇很軟吧
林心如在《我的男孩》劇中飾演一名受了情傷的導演，與張軒睿飾演的大學生意外相遇，發展出一段戀情。兩人在劇中的設定相差10歲，是不被看好的姐弟戀；有一幕鏡頭，林心如要強吻張軒睿，在宣傳記者會上，林心如笑說她當時還擔心這是不是張軒睿的初吻，需不需要包紅包給他，怕嚇壞了弟弟。
而記者會主持人陶晶瑩則加碼爆料，林心如和張軒睿拍吻戲讓老公霍建華很吃醋，劇組在喝殺青酒時，霍建華也有到場，一看到張軒睿，立刻藉著酒勁逼問他：「就是你跟我老婆接吻對不對！怎麼樣？她的嘴唇很軟吧？」張軒睿當時被霍建華的氣勢嚇到，還心想：「我是不是要出去？」好在霍建華只是開玩笑的，並沒有真的動怒。
林心如在現場也反擊陶晶瑩，笑說陶晶瑩同樣不讓李李仁和她有吻戲，「為什麼不給拍，本來劇本有耶！」這下換李李仁驚慌錯愕，立刻幫忙緩頰：「我是考慮女主角的節操」，陶晶瑩則大方回應：「不然首映會來吻一下！」李李仁則急忙求饒，「不要這樣，我跟她老公（指霍建華）比跟她還熟。」幾位老友的互動讓現場眾人都笑翻。
霍建華、林心如友誼升格愛情 結婚9年了
其實霍建華與林心如在交往前早已是認識超過10年的好友，霍建華過去上節目《魯豫有約》時，被問過從何時開始對林心如有好感的？霍建華坦言，其實好感應該是一直都存在，他相信兩個人都互相欣賞彼此很久了，只是以朋友的形式相處，他當時也害怕如果捅破這層窗戶紙，後來連朋友也當不成該怎麼辦？好在最後兩人都確定彼此心意，才開始進一步交往。
霍建華也提到，他與林心如剛在一起時，到哪裡都只能遮遮掩掩，愛得很低調，那時候他覺得很不自在，於是兩人決定在2016年5月20日，520這個諧音「我愛你」的日子公開戀情。霍建華笑說，他當天晚上就立刻牽著林心如的手到一間客滿的火鍋店用餐，終於不用在乎旁人眼光，讓他覺得很幸福。而兩人相愛至今，牽手走過11個年頭，可見對彼此的信任有多深，對張軒睿的醋意顯然只是做效果罷了。
資料來源：節目《魯豫有約》
