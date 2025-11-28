我是廣告 請繼續往下閱讀

「如果要說現在台灣0負評的YouTuber的話，我真的只能想到啾啾鞋了」

▲網友熱烈討論台灣YouTuber零負評的還有誰，結果不少人都提到知識型網紅啾啾鞋，引爆話題。（圖/IG@啾啾鞋）

台灣YouTuber「啾啾鞋」被公認零負評！背景、頻道特色曝光

現年32歲的他本名謝任杰，是一位科學和知識型影片創作者，畢業於台中一中、國立中央大學化學系，是一位超級學霸來著！

▲啾啾鞋學歷是學霸出身，在2014年退伍之後全心投入當影音創作者至今，成績頗佳且沒有任何負評纏身。（圖/IG@啾啾鞋）

一直到了2019年5月28日，YouTuber產業也已經日趨成熟，啾啾鞋頻道訂閱人數突破100萬

啾啾鞋頻道主推知識型影片為主

▲啾啾鞋早期影片以各種冷知識起家，每一集點閱率都相當不錯，在2016年時啾啾鞋就已經有破百萬觀看的影片。

啾啾鞋的唯一負評理由太爆笑！「直男看甄嬛傳」讓他再翻紅

不過在去年4月時，啾啾鞋推出全新單元「直男看甄嬛傳」系列

▲啾啾鞋去年推出「直男看甄嬛」系列影片，至今都還在持續更新，唯一負評被笑稱「甄嬛傳看一年半看不完」。（圖/YT@啾啾鞋）

讓不少觀眾笑翻表示「唯一負評：甄嬛傳看超慢」、「唯一負評真的是直男看甄嬛傳更新太慢，每次都好期待啊！」、「現在在YouTube頻道上最期待的更新就是直男看甄嬛傳」，意外又讓啾啾鞋討論度話題升高。

