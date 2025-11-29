艋舺青山王祭從今（29）日開始，青山宮供奉的靈安尊王（青山王）將迎來渡台後的第170次生日，「好朋友」北港媽祖也會北上一起慶生！艋舺青山宮暗訪暨遶境，又稱「萬華大鬧熱」，是台北三大廟會之一，今年從11月29日開始，一路熱鬧到12月6日，《NOWNEWS》一次整理音樂祭資訊、市集活動、真人藝閣遶境路線圖等資訊，快一起來參加這場民俗盛會吧！
艋舺青山王由來
艋舺青山宮創建於1856年，1855年瘟疫蔓延艋舺，泉州惠安移民便迎請家鄉的守護神「青山靈安尊王」入境，傳說神轎行經西園路一段突然變重，經過請示後在此建祠奉祀，成為青山宮的起源。青山王相傳是三國時期的武將張悃（因同捆），曾駐守惠安，深受當地民眾愛戴，死後葬在惠安縣衙，因顯靈護民，地方百姓為其建廟。
亮點二：神明親自校稿的香火袋
艋舺青山宮和北港朝天宮聯名香火袋，也是今年的亮點之一，由通靈設計師林佳齡設計，曾獲金鐘美術設計、金點設計。香火袋以青山王、北港媽祖為主，兩位神明雙面對望，象徵「南北共振、陰陽調和」。顏色跳脫傳統香火袋以金紅為主，而是以白、灰、藍、黃、綠等多色紗線，搭配金蔥織造而成，視覺上更潮流現代。
更特別的是，設計完成後，設計師還特別向兩位神明「擲筊詢問」，兩位神明都回應「很喜歡」，被稱作是「神明親自校稿的聯名款」。
實體販售（文總選物機）
時間：即日起起，周一到五 09：00～17：00（12月6日市集文總攤位少量販售）
地點：台北市重慶南路二段15號1樓「文總選物機」
僅收硬幣與百元鈔票，數量有限，售完為止
網路販售
即日起於文總合作網路通路販售
價格：結緣價380元
亮點二：北港朝天宮媽祖再臨艋舺
時間：11月29日（農曆10月10日）11：20
地點：從青山宮出發，到萬華火車站接駕，並沿途遶境回青山宮。
亮點三：青山王遶境
📌第一天夜巡、暗訪
時間：12月9日（農曆10月20日）15：00出發
📌第二天夜巡、暗訪
時間：12月10日（農曆10月21日）15：00出發
📌正日遶境
時間：12月11日（農曆10月22日）08：00出發
📌真人藝閣車遶境
去年開始青山王祭開始恢復百年前「藝閣車」藝陣，會有真人在藝閣車上拋灑零食、玩具等平安小物。
時間：12月9日、12月10日 19：30出發
亮點四：2025萬華大鬧熱音樂祭
時間：12月6日（六）13：00～21：00
地點：艋舺青山宮（青山舞台）、直興市場（直興舞台）
演出卡司：李英宏 aka DJ Didilong、Someshiit山姆、阿夫Suhf、林潔心、彭柏邑BoiiiP、周穆、貨櫃兄弟 Reloading Bros、巴大雄等人。演出時間及人員皆以當天現場狀況為準。
亮點五：2025萬華大鬧熱市集活動
時間：12月6日 13：00～21：00
地點：貴陽街二段（西園路到康定路）
攤位：家香味食堂、URBAN SPACE、老明玉、陳冰商號、水滾茶靚、武喵咖啡、小Mai點、呆待咖啡 DD coffee、台灣高校制服貓、銅蝶古飾Tentez、Bijouterie、純真 PURE、哞人愛 Moo Than Love、神明攤、北義極品、一肥仔商行、三重奏加蚋 Trio kitchen、嚐飽圖togo 、烤點杯串烤 啤酒·手搖飲、SW CAKE 唯星蛋糕。
攤位活動：北投新樂社北管表演、長壽停電子音樂演出、慢作室、萬華社大人像剪影工作坊等。
亮點六：萬華大飯桌講座
地點：艋舺清水巖祖師廟前（台北市萬華區康定路81號）
報名方式：有興趣的朋友可於活動前15分鐘入席參與。
📌祖師廟密碼｜那些鮮為人知卻有趣的歷史之謎與傳奇人物
時間：12月6日（周六）14：00～14：50
講者：林宜錦（艋舺清水巖祖師廟企劃策略統籌）
📌艋舺鑊氣｜鮮活的常民生活味
時間：12月6日（周六）15：00～15：50
講者：蔡佳芳（林語堂故居主任）
📌日夜遊巡｜萬華大拜拜繞境廟味
時間：12月6日（周六）16：00～16：50
講者：許泰英（地方信仰工作者）
📌台北尋路｜懷念的青春味
時間：12月6日（周六）17：00～17：50
講者：楊燁（北投文史工作者）
資料來源：萬華大鬧熱臉書粉專、艋舺青山祭官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
