▲宮崎葵（右）2007年事業巔峰期與高岡蒼佑（左）結婚，但約4年就以離婚收場。（圖／翻攝日網）

▲宮崎葵2017年與岡田准一（如圖）再婚，今年8月被爆已生第4胎。（圖／傑尼斯事務所官網）

日本女星宮崎葵今（30）日迎來40歲了！她從童星出道，以清純外型和甜美娃娃臉吸引大批粉絲，後來靠真人版電影《Nana》、NHK大河劇《篤姬》等代表作走紅，30歲前就入圍日本電影金像獎影后，演技備受肯定。2007年正值事業巔峰，宮崎葵毅然宣布與高岡蒼佑結婚，不過兩人婚後關係漸生裂痕。2011年離婚時，高岡蒼佑翻出宮崎葵的手機紀錄，發現自同年8月起她頻繁與岡田准一聯絡，甚至有聊到溫泉旅行的親密對話，當時爆出不倫時也一度衝擊到宮崎葵的清純形象。2017年，宮崎葵低調與岡田准一再婚，婚後逐步淡出演藝圈，專注家庭生活。2007年，正當宮崎葵的星途一路狂飆，她卻選擇跟穩交5年的高岡蒼佑結婚，不過兩人也因發展差太多不斷被外界放大檢視。婚後宮崎葵作品一部接一部，人氣越拚越旺；與高岡蒼佑的關係卻因個性、家庭理念等問題，氣氛日漸緊繃，日常摩擦也越積越多，最後婚姻才4年就亮紅燈。期間，宮崎葵多次與岡田准一合作，男方還曾大方誇她是天生的演員，好交情令人稱羨。沒想到，日媒後來爆出，高岡蒼佑被提離婚後起疑心，翻了用他名字辦給宮崎葵的手機，結果看到她從2011年8月開始和岡田准一時常聯絡，還聊到一起去泡溫泉的親密對話，高岡蒼佑瞬間心碎到不行，認為岡田准一趁機介入夫妻倆，消息曝光後瞬間在網路炸開，謠言滿天飛，也狠狠衝擊了宮崎葵原本的清新形象。離婚後的宮崎葵，和岡田准一也被日媒悄悄盯上，2015年就曾爆出兩人已經在一起，不過似乎是為了工作形象，當時雙方都相當低調。直到2017年聖誕夜宮崎葵、岡田准一才正式宣布結婚，隔年也迎來第1胎，2020年再抱第2個寶寶。當媽後的宮崎葵也主動慢下腳步，只挑小而精的作品、代言，專心在家庭上；岡田准一也很給力，不只會安排兩人專屬的小旅行，還砸錢買豪宅送給宮崎葵。今年8月宮崎葵被爆悄悄迎來第4胎，讓所有人都驚呆，外型完全看不出是4個孩子的媽。相比之下，前夫高岡蒼佑離婚後生活落差大，行為也越來越失控，不僅因曾反韓言論惹議，還酒後亂打人、在社群平台表達對疫苗不滿，引發熱議；退出演藝圈後，他一度再婚、但目前也已離異，如今他與宮崎葵各走各路，生活也引發外界討論。11月30日的壽星不只有宮崎葵！還有台灣演員劉伊心、台灣歌手曹雅雯、台灣藝人沈韋汝、香港演員鍾漢良、日本女團早安少女組成員加賀楓、日本演員野村康太，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！