▲胡迪在《玩具總動員》中，差一點就要是壞蛋，後來在測試過程中就發現不行這樣安排，很快變成正值、善良的角色。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆漢克斯（右）在《玩具總動員》為胡迪獻聲，他的超人氣與強大票房魅力，也讓這系列卡通從第一集就在全球各地開出賣座紅盤。（圖／摘自IMDb）

▲巴斯光年在《玩具總動員》中被塑造得非常討喜，加上又是「台灣製造」，讓本地觀眾更有親切感。（圖／摘自IMDb）

▲《玩具總動員5》即將於明年6月全球上映。（圖／迪士尼提供）

▲日本動畫名片《攻殼機動隊》首度在台上映時，票房被美國動畫大片狠狠超越，但兩部片在台上映的規模原本就有差別。（圖／摘自IMDb）

全球觀眾心目中最經典、印象最深刻、知名度最高的美國卡通系列之一，絕對有《玩具總動員》！近日《玩具總動員5》首支前導預告片公開，也迅速成為熱烈話題，片子預計明（2026）年的6月下旬上映。而《玩具總動員》首集推出滿30年，在台灣上映時，角色的精采故事也再被影迷們熱烈討論，其中包括胡迪不准變壞人原因曝光，原來是因為當時請來票房保證湯姆漢克斯為牛仔玩具胡迪獻聲，正義使者自然要有始有終、不能變質。另外，一直以為自己是「真的太空人」的巴斯光年在看到身上竟然有MIT（台灣製造）標籤，不敢置信的誇張表情仍是影迷心中最經典的畫面之一。皮克斯卡通片非常強調配音的卡司組合，《玩具總動員》由當時票房保證湯姆漢克斯為牛仔玩具胡迪獻聲，美國電視喜劇紅星提姆艾倫聲音演出太空人玩具巴斯光年，廣告上強打湯姆漢克斯，剛好湯姆漢克斯那幾年的作品從《西雅圖夜未眠》、《費城》到《阿甘正傳》，在台灣票房都開紅盤，儘管《玩具總動員》只獻聲而未現身，還是有很多台灣粉絲花錢買票捧場。也因為是湯姆漢克斯來聲音演出，《玩具總動員》原先將胡迪塑造成反派的角色，很快就在測試過程大轉向，不討喜的湯姆漢克斯在當年根本是無法想像的概念，同時對於票房也沒有任何幫助，胡迪變成正直、善良，才讓《玩具總動員》有了被觀眾喜愛的基礎。而對胡迪早先看似有威脅，其實後來證明完全無害的巴斯光年，原先也不是直接找上提姆艾倫，在他之前、曾主演《當哈利碰上莎莉》的比利克里斯托以及金凱瑞等都曾被接洽。比利克里斯托本來鐵了心拒絕，後來看到片子十分後悔，皮克斯接下來找他為《怪獸電力公司》的大眼仔獻聲，他就毫不猶豫答應，成就了另一個經典。在《玩具總動員》中，還有一個對台灣觀眾來講超級厲害的哏，就是巴斯光年一直以為自己是真的太空人、不是玩具，就算胡迪一直提醒他，他都不太相信，最後他發現自己標明「台灣製造」，感到有傷心，戲院裡的台灣觀眾卻忍不住大笑，對這部片感到更親切。那幾年的迪士尼動畫，除了《獅子王》口碑極佳、在台灣票房表現再創迪士尼卡通新高之外，《玩具總動員》賣座數字還贏過《風中奇緣》、《鐘樓怪人》、《大力士》等迪士尼自家出品的年度動畫長片，顯然皮克斯雖是業界新秀，表現卻一點都不比老大哥差，還有過之而無不及，難怪迅速成為美國卡通業的重要品牌。值得一提的是，《玩具總動員》更曾經把同檔推出的日本經典動畫《攻殼機動隊》打得毫無招架之力。《玩具總動員》是皮克斯首部卡通長片，迪士尼作為製片方的單位之一，也拿下全球發行權，透過強大的發行網，就算包括台灣在內的部分地區沒有與北美同步推出，仍能排在春節黃金檔、戲院上映家數也多。相較之下，由華商發行的《攻殼機動隊》，題材又較小眾，只在北市極少數戲院放映，賣座數字當然與《玩具總動員》有頗大的差距。對於台灣觀眾而言，美國卡通過去就只有迪士尼這個大家熟悉的口味，史蒂芬史匹柏的安培林製片公司，推出的《美國鼠譚》、《歷險小恐龍》等片在台灣票房都失利，皮克斯動畫雖然不是公主的故事，卻透過精彩的創意呈現，讓人光看預告片就感覺趣味無窮，正式上戲院當然更不會錯過。