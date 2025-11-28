輝達執行長黃仁勳超低調又再度來台！昨（27）日傍晚先是被民眾直擊出現在「花娘小館」，後去四平街買蜜餞、逛通化街夜市，晚間又被直擊出現在國賓中餐廳，據傳他是受邀前往，現場顧客看到無不驚喜並要求合照。《NOWNEWS今日新聞》致電國賓中餐廳，業者僅表示的確黃仁勳有造訪，但是基於隱私，不方便透露當晚餐宴菜色。不過到國賓中餐廳本就有多道必吃菜，像是掛爐烤鴨三吃、蜜汁叉燒、小蔥豆腐、乾煸四季豆餅等，或許黃仁勳都有嚐到。
黃仁勳記才於本（11）月月初來台灣參加台積電運動會，昨（27）日竟又無預警出現在台北街頭。先是被直擊在他幾乎每次來台都造訪的川菜館「花娘小館」，再來是到四平街買蜜餞，又轉而到通化街夜市找他熟稔的阿婆買水果，最後則是受邀至國賓中餐廳吃晚餐。最後離台前28日又再度造訪內湖「牛耳精緻麵館」用餐，據了解，黃仁勳最愛「牛耳精緻麵館」的半筋半肉牛肉麵。
據現場客人轉述，昨晚國賓中餐廳客滿，黃仁勳一行人則是在包廂用餐，但因為有外國籍隨扈隨行過於吸睛，引起同樣在餐廳用餐的顧客注目，待黃仁勳用完餐離開包廂後果然引起騷動，現場顧客紛紛要求與其合照與簽名，他也大方與眾人合影。
台北國賓川菜廳+粵菜廳成為中餐廳 並有三名廚坐鎮
國賓中餐廳堪稱有經營超過60年的歷史，其背景就是原本的台北國賓大飯店內的「國賓川菜廳」與「國賓粵菜廳」，因為飯店改建，兩家餐廳結合成「國賓中餐廳」於2022年轉至現在中山區遼寧街現址，因此在川菜、粵菜領域的廚藝歷史堪稱「台灣最深」，接待政商名流也可能是「台灣最多」。
國賓中餐廳有三位重磅級主廚，分別是行政總主廚林建龍、副行政總主廚徐鳳欽、行政主廚陳西滿，都是有著數十年除役資歷的資深名廚，但是國賓大飯店年年還是會派師傅們遠赴中國大陸、港澳地區等精進廚藝，期許道地原味中增添新意。
首道必吃菜是烤鴨三吃 乾煸四季豆餅是原國賓川菜廳招牌菜
來到國賓中餐廳，不少人首選菜色就是「掛爐烤鴨三吃」，包含片皮鴨、椒鹽鴨腿，以及鴨粥或鴨架米粉湯二選一。鴨肉皮脆肉嫩又多汁，煮成的粥或湯更是甜美鮮香。
更有幾道傳承數十年的老菜，蜜汁叉燒、鮑汁海鮮廣炒麵等，較特別的菜色則有「乾煸四季豆餅」，是以蔥油餅來包覆川菜經典菜「乾煸四季豆」，是當初國賓川菜廳多年來的招牌菜，據說為了蔥油餅能包捲這些料，主廚特別調整了多次才定下餅的厚薄度，才能吃起來鹹香爽脆又帶蔥香後韻。
小蔥豆腐外型吸睛 龍蝦湯泡飯湯頭鮮甜不膩
這幾年也有些創意菜，像是「小蔥豆腐」，外形似乳白色圓形小蛋糕，其實是將板豆腐，配上青蔥與韭菜，看似家常不過的食材，拼湊出驚喜美味。另外還有「龍蝦湯泡飯」，以帶有濃重蝦鮮味與海鮮甘甜韻味的高湯為底，再加入龍蝦肉、干貝、青豆、香菇、香米等，滋味濃醇卻不膩口。
此外還有剁椒魚頭、雙刀耳片、青花石鍋魚等全都是特色菜。而國賓中餐廳也會依四方節氣推當季料理，像最近就大推「蟹八味」料理，菜色包含玫瑰酒香醉花蟹、大千干燒蟹、涼瓜豆豉炆沙公、瑤柱沙公生滾粥、星洲辣沙公(附小饅頭)、XO醬紅蟳炒蘿蔔糕等，全是使用生猛的花蟹、沙公等活蟹烹製出。
資料來源：國賓中餐廳、國賓大飯店臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北國賓川菜廳+粵菜廳成為中餐廳 並有三名廚坐鎮
國賓中餐廳堪稱有經營超過60年的歷史，其背景就是原本的台北國賓大飯店內的「國賓川菜廳」與「國賓粵菜廳」，因為飯店改建，兩家餐廳結合成「國賓中餐廳」於2022年轉至現在中山區遼寧街現址，因此在川菜、粵菜領域的廚藝歷史堪稱「台灣最深」，接待政商名流也可能是「台灣最多」。
國賓中餐廳有三位重磅級主廚，分別是行政總主廚林建龍、副行政總主廚徐鳳欽、行政主廚陳西滿，都是有著數十年除役資歷的資深名廚，但是國賓大飯店年年還是會派師傅們遠赴中國大陸、港澳地區等精進廚藝，期許道地原味中增添新意。
來到國賓中餐廳，不少人首選菜色就是「掛爐烤鴨三吃」，包含片皮鴨、椒鹽鴨腿，以及鴨粥或鴨架米粉湯二選一。鴨肉皮脆肉嫩又多汁，煮成的粥或湯更是甜美鮮香。
更有幾道傳承數十年的老菜，蜜汁叉燒、鮑汁海鮮廣炒麵等，較特別的菜色則有「乾煸四季豆餅」，是以蔥油餅來包覆川菜經典菜「乾煸四季豆」，是當初國賓川菜廳多年來的招牌菜，據說為了蔥油餅能包捲這些料，主廚特別調整了多次才定下餅的厚薄度，才能吃起來鹹香爽脆又帶蔥香後韻。
這幾年也有些創意菜，像是「小蔥豆腐」，外形似乳白色圓形小蛋糕，其實是將板豆腐，配上青蔥與韭菜，看似家常不過的食材，拼湊出驚喜美味。另外還有「龍蝦湯泡飯」，以帶有濃重蝦鮮味與海鮮甘甜韻味的高湯為底，再加入龍蝦肉、干貝、青豆、香菇、香米等，滋味濃醇卻不膩口。
此外還有剁椒魚頭、雙刀耳片、青花石鍋魚等全都是特色菜。而國賓中餐廳也會依四方節氣推當季料理，像最近就大推「蟹八味」料理，菜色包含玫瑰酒香醉花蟹、大千干燒蟹、涼瓜豆豉炆沙公、瑤柱沙公生滾粥、星洲辣沙公(附小饅頭)、XO醬紅蟳炒蘿蔔糕等，全是使用生猛的花蟹、沙公等活蟹烹製出。