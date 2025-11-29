我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MAMAMOO隊長頌樂（右2）過去曾是試鏡失敗王，在努力無數次後才獲得練習生資格。（圖／MAMAMOO IG）

▲頌樂（如圖）被粉絲大讚是頌樂教練，還取了「頌梅拉」的封號。（圖／솔라시도 solarsido YouTube）

▲頌樂（如圖）曾多次跨足戲劇，還出演過舞台劇。（圖／頌樂 IG @solarkeem）

▲頌樂（如圖）十分擅長經營YouTube，甚至一年就突破百萬訂閱。（圖／솔라시도 solarsido YouTube）

韓國實力女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）將於週日（30日）在台北國際會議中心舉行 《Solar 3rd CONCERT〈Solaris〉in TAIPEI》演唱會，吸引大批粉絲期待。事實上，以「行走的CD」稱號聞名的頌樂，過去曾嚮往當空服員，誤打誤撞踏入演藝圈前，還被嘲諷是「試鏡失敗王」，如今躍升一線女星，對此《NOWNEWS今日新聞》也整理了女神5件不為人知的祕辛，讓讀者好好認識這位實力派歌手。1991年出生、本名金容仙的頌樂，從小夢想當空服員。她曾透露自己很喜歡服務別人的感覺，對航空業有很深憧憬。直到某天在弘大街頭與朋友表演，被星探注意後才開始接觸試鏡。然而她一路卻遭遇連環挫敗，數十場徵選都落榜，甚至一度想放棄。最後抱著「只再試一次」的心情投遞RBW徵選，她竟順利被錄取，正式踏上歌手之路。成為練習生後，頌樂又苦練了三年才以MAMAMOO隊長身分出道。她的聲線清亮、爆發力強，被韓媒盛讚為「現場能力無法造假的天生歌者」。她也坦言，正是那些被拒絕、被否定的日子，讓她「練成比誰都不願服輸」的毅力。如今的頌樂已是韓國公認的Live大魔王，從高音技法到舞台掌控都以高穩定度著稱。頌樂以曲線火辣著稱，尤其是標誌性的川字腹肌。粉絲間流傳一句話：「懶惰地獄沒有金容仙。」她的減重方式是極高強度的飲食控制與重訓循環，從深蹲到核心訓練樣樣不缺。她甚至將自己研發的一套「八組腹部地獄菜單」公開在YouTube，成千上萬粉絲跟著練，被網友稱為「頌梅拉教練」。2015年，頌樂在《想像貓》中初次演戲，演出俞承豪的初戀受到好評。之後轉戰音樂劇更是驚艷，其中在《MATA HARI》飾演性感迷人的交際花，與李洪基、李昌燮的合唱片段曾被韓國觀眾讚爆。今年再回歸舞台劇，挑戰《鐘樓怪人》中的愛絲梅拉達，把純真與嫵媚演得收放自如，被視為跨界成功的代表。2019年起，頌樂經營頻道《solarsido》，從運動、日常、吃播到挑戰影片都親自企劃。頻道最高點擊突破600萬，不到一年便拿下YouTube百萬訂閱獎牌，被韓網封為「被歌手耽誤的超強 KOL」。她也常透過影片展現天然呆、怕生、愛嘗試的反差魅力，讓觀眾看到舞台外最真實的金容仙。