我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍建華在劇中10句話內必惹女生生氣。（圖／翻攝自微博@他為什麼依然單身）

▲霍建華（左）和朱珠（右）都是大齡未婚，從冤家到相愛。（圖／翻攝自微博＠他為什麼依然單身）

陸劇《他為什麼依然單身》攻佔Netflix榜冠軍，由霍建華、朱珠主演，不少人好奇這部戲在演什麼？好看嗎？結局是什麼，為什麼能一開播就帶來話題，還被觀眾誇是從頭好看到底的劇。全劇以「大齡未婚男女」的感情觀作為主軸，兩個冤家最後發現對彼此的心意，大人式的愛情，讓霍建華少拿6千萬都想演。結局中霍建華邀請朱珠一起生活，留白的收尾方式也非常「大人」。《他為什麼依然單身》改編自阿部寬主演的日劇《不能結婚的男人》，全劇共16集，霍建華在劇中飾演龜毛設計師俞瑜，年過40還不結婚，10句話內必惹女生生氣，還說結婚像是一種傳直銷，晚上吃飯的時候要放古典樂，雖然是設計師，但住的地方卻不怎麼樣。這樣的角色，非常吸引過去總是演高富帥的霍建華，讓他寧願降價也要演出，據悉霍建華此次片酬500萬元（約台幣2200萬元），比《玫瑰的故事》2000萬（約台幣8850萬元）還少了4分之3。霍建華將毒舌設計師演得非常到位，從原本的異性絕緣體，直到遇見了女主角朱珠。朱珠飾演內科醫師顧葉嘉，在事業上沉著冷靜又有同理心，是醫院裡的好好醫生，但初次見面，她也被霍建華逼得動怒，私下她也是大齡未婚女，父親總給她安排一堆相親。兩人初次見面時，是因為霍建華得了急性痔瘡，朱珠要替他「肛檢」，旁邊還跟了2個美女實習師，讓霍建華尷尬到不行，後來又接連在超市、街頭巧遇，從拌嘴中了解彼此。到了第13集時，霍建華在相親大會上認識了一名女攝影師，兩人相談甚歡，後來還幫對方設計房子，朱珠這才發現，自己好像滿在意霍建華的。原來霍建華會這麼幫那名女攝影師，是因為她滿懷抱負，卻因病失去行走的能力，一切都是出自同情，他也不知為何地，主動向朱珠解釋，「因為我怕妳會誤會，妳誤會就會生氣。」兩個中年人，談起戀愛還像孩子一樣，大結局中，並沒有演出他們是否交往或是結婚，而是霍建華鼓起勇氣，向朱珠透露自己內心的脆弱，更邀請她，「妳願意和我，一起佈置這個房子嗎，等到全都弄好，妳願意住進來嗎？」朱珠沒有正面回應，只是說「我餓了」，結局被讚看了很舒服。