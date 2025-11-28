(11/29 07:06更新)淡水人趕快儲水了！台灣自來水公司表示，因淡北道路施工挖破管線，淡水區崁頂里、北投里、大庄里等16里今（28）中午緊急停水至11月30日凌晨2點。預計將有38小時無水可用。
緊急停水時間
11月28日中午12:00 起，預計將緊急停水至 11月30日上午02:00。
停水範圍（共16里）：
崁頂里、北投里、大庄里、埤島里、中興里、北新里、協元里、文化里、新春里、新民里、新義里、新興里、正德里、水碓里、沙崙里、油車里。
停水原因：
因淡北道路工程施工，不慎挖破關渡橋機車引道旁 1000mm DIP 幹管，造成漏水並進行緊急搶修。
自來水公司提醒，請受影響住戶務必提前儲水，如各社區於停水期間需要水車支援，可洽「台灣自來水公司第一區管理處淡水營運所」，電話：02-2621-2267或1910。
停水前後注意事項：
1.停水期間，請民眾預先儲水備用。
2.停水期間，慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞，並將總表前制水閥關閉，避免負壓污染發生。
3.供水恢復時，請先檢視水池水塔情形，避免底部沉積物造成水濁。
4.以蓄水池貯水之間接自來水用戶，應自行檢查蓄水池是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用。
5.復水初期水質濁度增高，宜煮沸後再飲用，以保障飲水安全。
資料來源：台灣自來水公司
