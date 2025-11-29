今天11月29日是知名YouTuber莫彩曦（Hailey Richards）的29歲生日，目前擁有168萬的她，曾在6月份飛回美國動了一場手術，經過一段時間的修養之後，在11月18日宣布帶著丈夫、孩子回到「第二個家」台灣，更表示今年聖誕節會在台灣過，也讓大批粉絲獻上祝福。《NOWNEWS今日新聞》也整理出莫彩曦成為百萬YouTuber的爆紅歷程。
回到美國動手術！莫彩曦為母則強：終於鼓起勇氣
在台灣擁有高知名度的莫彩曦，在2025年6月突然宣布要回到美國，並進行一場大手術，她表示，這是為了治療12歲時留下的舊傷，當時在庭院玩耍滑倒，導致腿部肌腱撕裂，也導致她腿部一直有兩塊骨頭碎片，「小時候因為害怕手術，再加上醫生表示可以讓傷處以疤痕組織自然癒合，當下選擇了保守治療」。
但隨著年齡增長，再加上當媽之後，莫彩曦明顯感受到自己的活動能力逐漸受限，為了能健康地陪伴兒子成長，她鼓起勇氣決定動刀，「為了能陪伴家人、也更好照顧自己，我才終於鼓起勇氣。」
莫彩曦這次回美國動手術的過程並非一帆風順，在完成手術之後，患部「一天比一天還痛」，過了3個禮拜，發現開刀處出現血塊腫脹，只能進行第二次手術，最終才順利根除問題。莫彩曦隨後歷經長達3個月的恢復過程，才順利脫離拐杖生活。
莫彩曦爆紅歷程曝光！愛台灣成為標誌
事實上，身高178公分、型亮眼的莫彩曦，與台灣的緣分始於2016年。當時年僅19歲的她以摩爾門教傳教士身分來台傳教18個月，期間不僅練就了一口流利中文，更深深愛上台灣文化。
2019年6月，她與丈夫Adam因一支比較「台灣與美國7-11服務文化差異」的影片在網路上爆紅，可愛真誠、陽光的形象深受台灣觀眾喜愛，頻道訂閱人數開始迅速攀升，截至2025年11月，莫彩曦Youtube頻道已經累積168萬訂閱者，而且流量相當穩定，擁有一批忠實的觀眾群。
到了2021年2月，莫彩曦更成功獲得內政部移民署頒發的「就業金卡」，取得可長住台灣的資格。從單純的文化分享，到記錄懷孕、2023年11月生子，百萬台灣粉絲一路見證了他們從情侶變成新手父母的過程。
如今隨著莫彩曦完成手術返回台灣，並透露今年聖誕節會在台灣度過，觀眾們也相當期待能看到更多他們一家三口在台灣的生活點滴。
