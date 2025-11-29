NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季NBA將於台灣時間11月29日迎來小組賽最後一天，該日有11場比賽，其中最受矚目的比賽是丹佛金塊對上聖安東尼奧馬刺的賽事。兩隊本場比賽的勝者將直接晉級淘汰賽，敗者則直接淘汰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
丹佛金塊（134敗）vs 聖安東尼奧馬刺（125敗）

比賽地點：丹佛 波爾體育館
比賽時間：台灣時間11月29日（六）上午10:30

 金塊觀戰焦點：Jokic能否再繳全能身手

金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）本季再度展現全能身手，率領金塊位居西區前段班，在沒有文班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮禁區的情況下，Jokic能否把握住優勢，擊敗馬刺拿下晉級資格，成為比賽焦點。

觀戰重點：

  1. Jokic能否展現優勢？
  2. 其餘先發球員能否提供火力？

馬刺觀戰焦點：文班亞馬缺席、團隊戰力受損

馬刺本季開季戰績一飛沖天，但文班亞馬、哈波（Dylan Harper）、卡斯特（Stephon Castle）等人接連因傷缺戰，造成團隊戰力受損，此戰面對兵強馬壯的金塊，年輕的馬刺如何運用剩餘的球員打出精彩表現，成為球迷關注焦點。

觀戰重點：

  1. 誰能扛起球隊？
  2. Fox能否成為關鍵人物？
  3. 板凳球員誰能挺身而出？

🏀NBA賽程（台灣時間11/29

0830 活塞VS魔術

0830 籃網VS76

0830 黃蜂VS公牛

0830 老鷹VS騎士


0830 尼克VS公鹿

0830 溜馬VS巫師

1030 雷霆VS太陽

1030 爵士VS國王

1030 金塊VS馬刺

1100 湖人VS獨行俠

1100 灰熊VS快艇

📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：11:00 LIVE 湖人 VS 獨行俠
🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

相關新聞

NBA／雷霆「二當家」J-Dub明日迎賽季首戰！開季18勝1敗怎麼輸

NBA／柯瑞傷勢出爐！右腿股四頭肌挫傷　預計將缺席一週

NBA分析／勇士爭冠拼圖選誰？美媒解析A.Davis和Sabonis誰更適合

NBA內幕／勇士遭逆轉！Butler怒噴隊友：讓對手為所欲為很悲哀！