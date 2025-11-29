我是廣告 請繼續往下閱讀

Jokic能否展現優勢？ 其餘先發球員能否提供火力？

誰能扛起球隊？ Fox能否成為關鍵人物？ 板凳球員誰能挺身而出？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季NBA將於台灣時間11月29日迎來小組賽最後一天，該日有11場比賽，其中最受矚目的比賽是丹佛金塊對上聖安東尼奧馬刺的賽事。丹佛比賽地點：丹佛 波爾體育館比賽時間：台灣時間11月29日（六）上午10:30魔術08公牛08騎士08公鹿08巫師10太陽10國王10馬刺11獨行俠11快艇📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：11:00 LIVE 湖人 VS 獨行俠