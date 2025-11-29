NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季NBA將於台灣時間11月29日迎來小組賽最後一天，該日有11場比賽，其中最受矚目的比賽是丹佛金塊對上聖安東尼奧馬刺的賽事。兩隊本場比賽的勝者將直接晉級淘汰賽，敗者則直接淘汰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
丹佛金塊（13勝4敗）vs 聖安東尼奧馬刺（12勝5敗）
比賽地點：丹佛 波爾體育館
比賽時間：台灣時間11月29日（六）上午10:30
✅ 金塊觀戰焦點：Jokic能否再繳全能身手
金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）本季再度展現全能身手，率領金塊位居西區前段班，在沒有文班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮禁區的情況下，Jokic能否把握住優勢，擊敗馬刺拿下晉級資格，成為比賽焦點。
觀戰重點：
✅ 馬刺觀戰焦點：文班亞馬缺席、團隊戰力受損
馬刺本季開季戰績一飛沖天，但文班亞馬、哈波（Dylan Harper）、卡斯特（Stephon Castle）等人接連因傷缺戰，造成團隊戰力受損，此戰面對兵強馬壯的金塊，年輕的馬刺如何運用剩餘的球員打出精彩表現，成為球迷關注焦點。
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間11/29）
08：30 活塞VS魔術
08：30 籃網VS76人
08：30 黃蜂VS公牛
08：30 老鷹VS騎士
08：30 尼克VS公鹿
08：30 溜馬VS巫師
10：30 雷霆VS太陽
10：30 爵士VS國王
10：30 金塊VS馬刺
11：00 湖人VS獨行俠
11：00 灰熊VS快艇
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：11:00 LIVE 湖人 VS 獨行俠
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
