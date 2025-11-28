我是廣告 請繼續往下閱讀

一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在阿聯酋阿布達比轉機時遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，幸好在台灣外界馳援、協調下，陳男於當地時間今（28）日凌晨1點左右已平安獲釋，並由外館辦事處長接回家裡住。針對此案，立法院長韓國瑜傳出高度關心，並主動要求國民黨立委張嘉郡協助，而韓國瑜被問及此事並未多談，僅暖回：「希望台灣人在海外都平安」。韓國瑜今在立法院被問及是否關注此案，他特別提到感謝張嘉郡的幫忙，聽到陳男獲釋並被駐外館處長接回公務宅暫住時，他說他「嚇一跳」，不過一切平安就好，也希望台灣人在海外都平平安安。張嘉郡今受訪也還原當時狀況，她指出，陳姓男子和妻子於23日出發前往歐洲旅行，途經阿布達比轉機時，陳男突然在空橋遭5名武警帶走，張嘉郡提到：「陳太太非常非常害怕，在轉機櫃檯就是求助，但是沒有得到任何的協助」，而陳太太在當地舉目無親、孤立無援，被迫繼續跟著旅行團前往土耳其伊斯坦堡。張嘉郡表示，陳姓夫妻都已退休、生活簡單，平常熱衷教會活動，她在接獲台灣家屬反應，且外交部3天內無法及時給予實質幫助後，立法院長韓國瑜也表達了高度關心，並主動要求她協助。「院長就跟我說，希望說我可以主動來協助他們」，張嘉郡隨即與在伊斯坦堡的陳太太取得聯繫。