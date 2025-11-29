作者：財訊雙週刊／林信男、財訊新聞中心
根據《財訊》雙週刊報導，中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，近期傳出要在台灣開店的消息，使其營運動向備受關注，過去曾因財務造假，被迫從那斯達克交易
所下市的「黑歷史」，也再度成為市場熱議話題。
對於瑞幸咖啡即將「登台」的報導，經濟部回應，「並無核准中國瑞幸咖啡來台投資」，至於在人力銀行網站刊登門市徵才廣告的公司，有無中資疑慮，經
濟部將持續關注，必要時，也會啟動行政調查。
值得注意的是，瑞幸咖啡並未放棄重返美股，該公司執行長郭謹一日前透露，瑞幸咖啡正準備在美國重新上市，不過，他並未給出具體時間表。
財務造假黑歷史 難獲投資人信任
截至2025年第3季，瑞幸咖啡在中國的門市數量，已擴增至2萬9096家；海外市場方面，新加坡有68家門市，美國有5家門市，馬來西亞則有45家加盟店。郭謹
一在第3季法說會上特別提到，美國市場還處於「早期探索」階段，業務表現符合預期，消費者反應積極正面。
事實上，2020年因財務造假下市後，瑞幸咖啡於2022年，就釋出有意重返美股的消息，《金融時報》當時的報導甚至預期，瑞幸咖啡最快可望在2022年底重
新上市，但最終並未實現。
如果觀察瑞幸咖啡的市場擴張表現，其營運狀況，似乎已逐漸擺脫財務造假帶來的衝擊；不過，市場對瑞幸咖啡的信任程度，還是抱持「打折扣」的保留立
場。
美媒《外交家》（The Diplomat）就曾評論，「如果我們之前就無法信任你（瑞幸咖啡），為何現在能夠相信你？」
《財訊》雙週刊指出，除了未必能獲得投資人百分之百信任外，受到美中兩國之間的緊繃情勢影響，中國企業在華爾街的處境日益艱困，甚至有部分美國政
壇人士，呼籲中國企業應該從美國下市，包括阿里巴巴、京東、百度等公司，都被點名。
配送、咖啡豆成本攀升 影響獲利表現
另一方面，即使瑞幸咖啡展店速度相當快，還被稱為「星巴克殺手」，彷彿已是無堅不摧的連鎖咖啡巨擘；然而，觀察瑞幸咖啡2025年第3季法說會釋出的消
息，有2個因素，恐對其短期和2026年的獲利，造成影響。
首先，瑞幸咖啡第3季的配送費用逾人民幣28億元，較2024年同期高出2倍以上。對此，郭謹一在法說會上回應，外送占比顯著提升，確實會對利潤造成一定
的負面影響，「這項費用完全抵消了我們運營提效所帶來的正面影響」，但這只是產業發展過程中的「階段性情況」，尚可接受。
《財訊》披露，瑞幸咖啡第3季淨利為人民幣12.8億元，年減逾2％；淨利率8.4％，明顯低於2024年同期的12.9％。其次，當前咖啡豆價格仍處於高檔，且未見下降跡象，因此郭謹一判斷，2026年，來自咖啡豆的成本壓力，依然存在，「這也可能會影響到利潤率」。
郭謹一稱，瑞幸咖啡會藉由優化成本結構、優化供應鏈管理，以及提升營運效率等措施，讓瑞幸咖啡在擴張規模的同時，保持合理、健康的利潤水平。
雖然瑞幸咖啡計畫重返美股，但在挽回投資人信任方面，仍是個考驗；另，成本攀升對獲利的影響，可否獲得改善，尚待觀察。整體來看，在快速擴張的強
勁氣勢背後，瑞幸咖啡面臨的不確定因素，或許比想像中更多。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
解碼外交部榮邦計畫 林佳龍：不是給魚吃，而是要一起養魚
納智捷易主箭在弦上 利多落誰家？鴻華先進的品牌之路，牽動鴻海、裕隆電動車合作布局
百年資生堂戰略迷航 痛失美妝王座！併購美廠失算又遭中企低價搶市
我是廣告 請繼續往下閱讀
所下市的「黑歷史」，也再度成為市場熱議話題。
對於瑞幸咖啡即將「登台」的報導，經濟部回應，「並無核准中國瑞幸咖啡來台投資」，至於在人力銀行網站刊登門市徵才廣告的公司，有無中資疑慮，經
濟部將持續關注，必要時，也會啟動行政調查。
值得注意的是，瑞幸咖啡並未放棄重返美股，該公司執行長郭謹一日前透露，瑞幸咖啡正準備在美國重新上市，不過，他並未給出具體時間表。
財務造假黑歷史 難獲投資人信任
截至2025年第3季，瑞幸咖啡在中國的門市數量，已擴增至2萬9096家；海外市場方面，新加坡有68家門市，美國有5家門市，馬來西亞則有45家加盟店。郭謹
一在第3季法說會上特別提到，美國市場還處於「早期探索」階段，業務表現符合預期，消費者反應積極正面。
事實上，2020年因財務造假下市後，瑞幸咖啡於2022年，就釋出有意重返美股的消息，《金融時報》當時的報導甚至預期，瑞幸咖啡最快可望在2022年底重
新上市，但最終並未實現。
如果觀察瑞幸咖啡的市場擴張表現，其營運狀況，似乎已逐漸擺脫財務造假帶來的衝擊；不過，市場對瑞幸咖啡的信任程度，還是抱持「打折扣」的保留立
場。
美媒《外交家》（The Diplomat）就曾評論，「如果我們之前就無法信任你（瑞幸咖啡），為何現在能夠相信你？」
《財訊》雙週刊指出，除了未必能獲得投資人百分之百信任外，受到美中兩國之間的緊繃情勢影響，中國企業在華爾街的處境日益艱困，甚至有部分美國政
壇人士，呼籲中國企業應該從美國下市，包括阿里巴巴、京東、百度等公司，都被點名。
配送、咖啡豆成本攀升 影響獲利表現
另一方面，即使瑞幸咖啡展店速度相當快，還被稱為「星巴克殺手」，彷彿已是無堅不摧的連鎖咖啡巨擘；然而，觀察瑞幸咖啡2025年第3季法說會釋出的消
息，有2個因素，恐對其短期和2026年的獲利，造成影響。
首先，瑞幸咖啡第3季的配送費用逾人民幣28億元，較2024年同期高出2倍以上。對此，郭謹一在法說會上回應，外送占比顯著提升，確實會對利潤造成一定
的負面影響，「這項費用完全抵消了我們運營提效所帶來的正面影響」，但這只是產業發展過程中的「階段性情況」，尚可接受。
《財訊》披露，瑞幸咖啡第3季淨利為人民幣12.8億元，年減逾2％；淨利率8.4％，明顯低於2024年同期的12.9％。其次，當前咖啡豆價格仍處於高檔，且未見下降跡象，因此郭謹一判斷，2026年，來自咖啡豆的成本壓力，依然存在，「這也可能會影響到利潤率」。
郭謹一稱，瑞幸咖啡會藉由優化成本結構、優化供應鏈管理，以及提升營運效率等措施，讓瑞幸咖啡在擴張規模的同時，保持合理、健康的利潤水平。
雖然瑞幸咖啡計畫重返美股，但在挽回投資人信任方面，仍是個考驗；另，成本攀升對獲利的影響，可否獲得改善，尚待觀察。整體來看，在快速擴張的強
勁氣勢背後，瑞幸咖啡面臨的不確定因素，或許比想像中更多。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
解碼外交部榮邦計畫 林佳龍：不是給魚吃，而是要一起養魚
納智捷易主箭在弦上 利多落誰家？鴻華先進的品牌之路，牽動鴻海、裕隆電動車合作布局
百年資生堂戰略迷航 痛失美妝王座！併購美廠失算又遭中企低價搶市