爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前談到，大罷免去年不如預期，指操盤手的預測常與民意脫節，被綠營人士批評，27日又舉民進黨過去「十三寇」事件，強調自己不怕攻擊，仍遭綠營砲轟；對此，作家何穎怡分析，吳怡農捅破了4個殘忍事實，激發出「尖酸刻薄醜惡」的台派面貌，讓他心情低落。何穎怡今（28）日在臉書發文表示，他的心情很低落。因為昔日的「民進黨小英男孩」，今日有如「萬箭穿心的民進黨黃國昌」，他從未見過民進黨的支持者以這麼大的仇恨對付「自己人」，郭正亮、王世堅、高嘉瑜都沒有。何穎怡直言，這波仇恨大到完全沒有理性，從譏笑吳怡農「選里長去吧」到「對黨的栽培忘恩負義」，再到「佛系選舉個屁」，不禁讓人思索，吳怡農是哪一步激發出這麼「尖酸刻薄醜惡」的台派面貌？何穎怡表示，根據他個人的觀察，是「大罷免以降的挫折感終於找到箭靶」，吳怡農說的「普發現金」是對「超徵」誤導的假議題，這話雖露骨批判民進黨的妥協，「但是我們這些不斷捍衛『藍白普發一萬違憲』的選民，心中是認同的，因為我們也被執政黨打了一巴掌。」何穎怡指出，但是當吳怡農提到「民進黨操盤手誤判」、「這麼會選舉，大罷免就不會這樣」，就讓大家整個炸鍋了，「他說的有錯嗎？有錯嗎？」；何續指，從上次的縣市長選舉，到草屯鎮長補選，到2024總統國會大選，民進黨只贏總統，但是少了250萬票，「這叫贏嗎？難道不是節節敗退？有人負責嗎？有人檢討黨機器是不是生鏽了嗎？有人檢討這個黨就是沒辦法應付『認知作戰』嗎？而且至今還拿不出一套有節奏、有力道的反制方法嗎？吳怡農說的『誤判選民與情勢』，有錯嗎？」何穎怡再指，「講到操盤手，我非常生氣我心目中的偶像沈伯洋說『他沒見過操盤手』，或許是吳怡農、沈伯洋、我對『操盤手』的定義不同，這場戰爭，你要否認民進黨沒有參與嗎？最後動員階段，不是說全黨民意代表都要投入支援，二階時，不是民代要『負責交出連署書』？」何穎怡質疑，「怎麼變成沈伯洋口中『民眾自發的一場運動』？完全不去檢討執政黨做為『民眾運動』的『側翼』，側翼是沒有操盤人嗎？到底操盤了什麼？曹興誠去面見林右昌，憤而拍桌在拍什麼？大罷免失敗後，林右昌辭職下台，是在辭什麼？不是做為『民眾』與『黨』的共同作戰窗口，表現不佳，下台的嗎？」何穎怡直言，吳怡農說的「誤判選民與局勢」，一點也沒說錯。民間罷團因爲缺乏「大型民調」與「焦點團體」的調查輔助，罷免主旋律一直停留在「反共」，而非「罷免成功後的願景」，「後者，是執政黨才能允諾的，罷團沒法。就拿我的選區羅智強來說，罷團能說『罷掉他之後，給你超棒棒的苗博雅』嗎？」何穎怡表示，因此贊成罷免的人是在「反共護台」，反對罷免的人認為「反共有那麼重要嗎」？「羅智強可以賣掉台灣嗎」？也就是挺罷的主旋律與社會氛圍不符，「民團有辦法掌握這個嗎？難道不是執政黨該頻頻做大型民調，建議攻擊節奏與策略嗎？」何穎怡分析，大罷免開票結果，贊成罷免羅智強的票數還低於「2024投給苗博雅的票數」，這代表組織動員不力，沒把罷免當成「選舉」來操作，沒能認知「大罷免雖是民間發起，卻是民進黨的政權保衛戰」。如果光是組織動員不力，那還有救，下次選舉，全黨動員起來；如果不是這個，而是民進黨的吸票能力下降了呢？因為不只大安區的票數顯示這種趨勢，其他區開出的票，也是如此。何穎怡感嘆，民進黨沒有仔細研究『大罷免』失敗在哪裡，而是急著把柯建銘鬥下台，並普發一萬元，而吳怡農只是非常「直白」地戳到大家的痛，揭開挺罷方四、五個月來都用OK繃遮住的傷口而已，「傷口根本沒結痂。只是你拒絕看」。何穎怡強調，不看傷口沒關係，只是怒氣發到吳怡農身上，是為壓抑的挫折感找戰犯嗎？吳怡農在檢討自己的黨，為什麼會認為他在檢討投入罷免的民眾？「做為參與罷免的寫手之一，做為捐錢又出力的人，我也想檢討民進黨，不行嗎？」吳怡農是一定出局的。但是大家的圍毆與趁亂踹一腳，並不理智。