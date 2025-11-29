（22:54更新）綠燈過馬路也會被罰！一名女子在小綠人亮起時踏上斑馬線，竟遭警方當場開罰500元，引發大批網友驚呼「真的不知道不能走」。對此，臺中市政府法制局曾明確指出，行人號誌只要開始閃爍，「尚未踏入斑馬線者一律禁止通行」，也讓不少民眾直呼規定藏太深、非常容易中招。
網友親揭：綠燈過斑馬線被開單 $500
該名網友在Threads上發文，分享自己綠燈過斑馬線竟被警察當場攔下，依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款規定，「不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」為由開罰。
貼文引發討論，不少曾經被以同樣法條開罰過的網友紛紛留言，「之前也有過類似經驗，超氣！但也是趕快把罰單繳掉」、「規定都是死的沒有討論空間，只能自認倒霉」、「我之前遇過一次以後，就沒有在同一個路口遇過耶，真的是業績乞丐」。
也有人提醒說：「國際用『紅燈』表示結束通行權結束，台灣則用『閃爍綠燈』來表示。」、「不是倒數10秒不能走，是行人號誌閃爍之後，不能進入行穿線」。
小綠人閃爍時，可以過馬路嗎？法規解讀
臺中市政府法制局曾公開解說表示，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條規定，行人專用號誌在「行走行人」，也就是「小綠人」的綠色燈號閃光顯示時，代表警告行人剩餘的綠燈時間不多。此時，如果已經進入道路，應快速通過，或停止於道路中之交通島上；如果還沒進入道路者，則禁止通行。
結論：小綠人閃爍時「未進入斑馬線」禁止通行
也就是說，小綠人在閃時，如果你剛抵達路口，還沒踏上鋪柏油的馬路、斑馬線時，千萬不要覺得「跑得過去」就衝了，這樣是違反上述規定的。如果小綠人在閃了，你剛好在斑馬線上，就要趕快過去，路口太長的話，可以先停在中間的交通島上。這樣就不會被警察以《道路交通管理處罰條例》第78條規定，開罰500元了。
資料來源：Threads、臺中市法制局
