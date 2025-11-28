民進黨高雄初選倒數！陳水扁點名「這人」：最像陳其邁

我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選進入倒數一個多月，黨內「4搶1」戰況激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺和許智傑均完成初選登記。對此，前總統陳水扁昨（27）日表示，邱議瑩是「最強母雞」，「阿扁第六感『感覺』邱議瑩應該就是陳其邁最認可，最能延續其施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人」。陳水扁在粉專「陳水扁新勇哥物語」發文指出，邱議瑩不到25歲，當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。陳水扁續指，邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成，《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》三讀通過，邱議瑩委員是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一。陳水扁表示，與陳市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，「阿扁第六感『感覺』邱議瑩應該就是陳其邁最認可，最能延續其施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人」