影片內容顯示紅襪知名球迷、Podcaster卡拉比斯（Jared Carrabis）似乎表態「希望洋基明星外野手艾倫．賈吉（Aaron Judge）拿到世界大賽冠軍戒指」，引發網路炸鍋、「炎上」，不過完整內容其實與影片呈現的語意有很大落差。

MLB最具代表性的宿敵組合紐約洋基隊（New York Yankees）與波士頓紅襪隊（Boston Red Sox），本週因一支社群影片再度點燃火藥味。《Talkin' Baseball》節目在X（原Twitter）上發布了一段剪輯影片，文字敘述寫道：「卡拉比斯承認他想看到賈吉在洋基奪冠。」影片迅速瘋傳，立刻引起紅襪球迷震驚、洋基球迷起立鼓掌。然而若看完整訪談內容，卡拉比斯所談的是對賈吉職業成就的尊重，而非真心希望洋基奪冠。儘管如此，被截取的片段仍造成巨大話題，不少紅襪球迷質疑卡拉比斯「立場不夠堅定」，也有人認為該影片刻意營造誤導氛圍，放大了兩隊死對頭文化。卡拉比斯長年以「紅襪最嗆聲球迷之一」的形象聞名，他在談話中僅表達賈吉的生涯成就「值得被尊敬」，卻因影片標題誤導，被外界解讀為「支持洋基奪冠」。對洋基球迷而言，這像是一種意外的肯定對賈吉而言，這段風波再度凸顯外界對他「無冠」的高期待。身為現役最具影響力的打者之一，賈吉在洋基擔任隊長後更承受巨大壓力，這段影片讓人看到：連紅襪陣營的聲音都承認，他距離「偉大」只差一枚冠軍戒。