作者：財訊雙週刊／陳雅潔、財訊新聞中心
中鋼集團11月25日舉行集團法說會，對於當前全球鋼市低迷，中鋼董事長黃建智表示，展望2026年雖然仍有地緣政治等風險，但也有各國基建、資料中心投
資、製造業回升等亮點，總結鋼市應該是一好三壞，中鋼明年仍要小心因應。
根據《財訊》雙週刊報導，受到中國產能外溢使全球鋼市供過於求、價格持續低迷的影響，中鋼今年前三季累計營收2417.8億，年減12%；稅前淨損46億元，
虧損情況為建廠以來最劇。中鋼表示，今年主要是由於Q2起受美國232鋼鋁關稅及對等關稅影響，雖4、5月銷售短暫提升，但鋼價跌幅大於成本降幅，加上中
能風場發電量減少，營運自盈轉虧。
Q3步入傳統淡季，美國開始徵收對等關稅，衝擊下游外銷新接單，用戶端以去化庫存為主，鋼市需求及價格下跌壓力加劇，獲利持續低迷。黃建智在談到鋼市展望時指出，市場持續供過於求，對尤其中國的出口持續增加，對整體市場仍然不利；此外貿易壁壘對中鋼也有比較大的影響，尤其歐盟的對等關稅和巴西等地的臨時稅，「嚴厲程度都不輸美國」。
至於需求面，世界鋼鐵協會預測2026年需求會小幅成長1.3%，製造業也在緩步回升，但仍要觀察PMI（經理人採購指數）是否能維持在50以上。整體而言，有風險也有亮點，他認為「以棒球術語來說，是一好三壞，還沒到滿球數，但再投一個壞球就很慘了，明年我們必須要持續小心謹慎。」
不過，中鋼在高再生材料用比鋼材，以及精緻鋼材卻有不錯的成長。中鋼總經理陳守道指出，中鋼積極開發高再生材料用比鋼材，2021年起取得再生料含量(RC)12%驗證，近年來又陸續取得再生料用比20%、30%、60%，甚至90%產品，合計至今已取得14項UL 2809再生料含量驗證，應用於電腦、家電、伺服器及傢俱。
此外《財訊》雙週刊分析，在2025年前三季，中鋼精緻鋼品銷售量60.7萬噸總銷售量占比11.6%，營收占比17.8%，毛利占比93.6%。中鋼執行副總鄭際昭分析
在8大精緻鋼品中，以高功能結構鋼毛利貢獻度及銷量貢獻度都是最高，主要應用於高樓層建築、大跨距鋼橋，以及船體結構，如淡江大橋、雙子星大樓等。
但以獲利能力與需求潛力來看，電動車用的超能效電磁鋼表現較為凸出。
中鋼預估，近期電動車銷售因各國政策變動而成長略緩，但電動車需求預期仍可維持約20%的年成長率，而全球電磁鋼需求也將自2024年123萬噸成長至2030年
273萬噸。中鋼也已自今年起全力推動無人機與機器人產業，預計2027年起能逐步放量供應電磁鋼產品。
中鋼經營團隊不諱言，接下來會加入碳費的壓力。中鋼已提出自主減量計畫，待環境部審核通過後，預估繳交碳費約2億元，也已自今年1月起即每月依排碳
量預列應繳納碳費。另也針對煉鐵、煉鋼、軋鋼共26條產線進行檢討整併與減班，已執行停機/封存/除役共6條產線，預計每年在製程及用人成本可降低逾10
億元，每年也可因此減少製程碳排291.5萬噸。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
解碼外交部榮邦計畫 林佳龍：不是給魚吃，而是要一起養魚
納智捷易主箭在弦上 利多落誰家？鴻華先進的品牌之路，牽動鴻海、裕隆電動車合作布局
百年資生堂戰略迷航 痛失美妝王座！併購美廠失算又遭中企低價搶市
我是廣告 請繼續往下閱讀
資、製造業回升等亮點，總結鋼市應該是一好三壞，中鋼明年仍要小心因應。
根據《財訊》雙週刊報導，受到中國產能外溢使全球鋼市供過於求、價格持續低迷的影響，中鋼今年前三季累計營收2417.8億，年減12%；稅前淨損46億元，
虧損情況為建廠以來最劇。中鋼表示，今年主要是由於Q2起受美國232鋼鋁關稅及對等關稅影響，雖4、5月銷售短暫提升，但鋼價跌幅大於成本降幅，加上中
能風場發電量減少，營運自盈轉虧。
Q3步入傳統淡季，美國開始徵收對等關稅，衝擊下游外銷新接單，用戶端以去化庫存為主，鋼市需求及價格下跌壓力加劇，獲利持續低迷。黃建智在談到鋼市展望時指出，市場持續供過於求，對尤其中國的出口持續增加，對整體市場仍然不利；此外貿易壁壘對中鋼也有比較大的影響，尤其歐盟的對等關稅和巴西等地的臨時稅，「嚴厲程度都不輸美國」。
至於需求面，世界鋼鐵協會預測2026年需求會小幅成長1.3%，製造業也在緩步回升，但仍要觀察PMI（經理人採購指數）是否能維持在50以上。整體而言，有風險也有亮點，他認為「以棒球術語來說，是一好三壞，還沒到滿球數，但再投一個壞球就很慘了，明年我們必須要持續小心謹慎。」
不過，中鋼在高再生材料用比鋼材，以及精緻鋼材卻有不錯的成長。中鋼總經理陳守道指出，中鋼積極開發高再生材料用比鋼材，2021年起取得再生料含量(RC)12%驗證，近年來又陸續取得再生料用比20%、30%、60%，甚至90%產品，合計至今已取得14項UL 2809再生料含量驗證，應用於電腦、家電、伺服器及傢俱。
此外《財訊》雙週刊分析，在2025年前三季，中鋼精緻鋼品銷售量60.7萬噸總銷售量占比11.6%，營收占比17.8%，毛利占比93.6%。中鋼執行副總鄭際昭分析
在8大精緻鋼品中，以高功能結構鋼毛利貢獻度及銷量貢獻度都是最高，主要應用於高樓層建築、大跨距鋼橋，以及船體結構，如淡江大橋、雙子星大樓等。
但以獲利能力與需求潛力來看，電動車用的超能效電磁鋼表現較為凸出。
中鋼預估，近期電動車銷售因各國政策變動而成長略緩，但電動車需求預期仍可維持約20%的年成長率，而全球電磁鋼需求也將自2024年123萬噸成長至2030年
273萬噸。中鋼也已自今年起全力推動無人機與機器人產業，預計2027年起能逐步放量供應電磁鋼產品。
中鋼經營團隊不諱言，接下來會加入碳費的壓力。中鋼已提出自主減量計畫，待環境部審核通過後，預估繳交碳費約2億元，也已自今年1月起即每月依排碳
量預列應繳納碳費。另也針對煉鐵、煉鋼、軋鋼共26條產線進行檢討整併與減班，已執行停機/封存/除役共6條產線，預計每年在製程及用人成本可降低逾10
億元，每年也可因此減少製程碳排291.5萬噸。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
解碼外交部榮邦計畫 林佳龍：不是給魚吃，而是要一起養魚
納智捷易主箭在弦上 利多落誰家？鴻華先進的品牌之路，牽動鴻海、裕隆電動車合作布局
百年資生堂戰略迷航 痛失美妝王座！併購美廠失算又遭中企低價搶市