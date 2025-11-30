「我的生日差點變忌日，老天不讓我坐上那架飛機，或許就是要我承擔責任，發揮能力幫助別人！」每當台灣發生地震，吳健富的兩台手機總是鈴聲大作，不管在洗澡、吃飯、開車，他總能即時回應記者、中央官員排山倒海的問題；氣象署地震中心主任需要犧牲陪伴家人的時間、24小時on call在線上、扛下天災預警的壓力，這些對躲過1998年大園空難的吳健富來說，「隨遇而安、用最樂觀的心態迎擊最壞的狀況」，都成為人生各階段最強大的武器。
高中畢業的吳健富有老師夢，喜歡物理的他看著眼前的志願表，一口氣填完各校的物理系後，發現中央大學竟有大氣物理系、地球物理系，「反正都是物理結尾，應該都蠻有趣的」。聯考分數出爐，吳健富雖然台大夢碎，卻也誤打誤撞，錄取當時抱著填填看心態的中央大學地球物理系。
喜歡物理到認識地震 誤打誤撞開啟公職生涯
「那時候根本沒有大學博覽會，我根本不知道地球物理在學什麼」，吳健富入學才了解系所主題是「研究固態地球、能源場址探勘」，還有當時不怎麼受到關注的「地震」，對他來說這一切新奇又有趣，他喜歡透過實驗、戶外研究去理解書上冷冰冰的理論。
1988年，政府開放證券經紀商執照申請，引爆台股飆漲狂潮，1989年台股首度站上萬點，這樣的經濟背景下，公務員2萬出頭的薪水讓社會新鮮人興致缺缺，碩士剛畢業的吳健富決定報名高普考，並以第3名考進氣象局正好剛成立的地震中心。
「還好當年很少人考，我記得地震中心招6個人，只有4個及格，我那時候真的蠻幸運的」，吳健富後續選擇保留公務員資格，先把兵當完，1992年正式進入氣象局，成為時任地震中心主任辛在勤推動「強地動觀測計畫」的第一波參與人員。
從基層推銷員做起 從零開始讓民眾認知地震威脅
「強地動觀測計畫」目標是蒐集台灣各都會區地層、土壤的強震資料，建立台灣強震紀錄資料庫，而第一步就是「架設地震觀測站」，初入社會的吳健富開始學習當個推銷員，跑遍台灣各地中小學介紹什麼是地震儀？為什麼要架設儀器？可以架設在哪裡？
「我有一次到花蓮某個國小，校長爽快的說直接把外觀特殊的儀器放在操場中間，最空曠、最不受影響，想不到下一任校長上任馬上打電話詢問，能不能換個地方」；「強地動觀測計畫」第一期就在全台架設好600多個地震站，每次的接洽過程都有背後特別的故事，在外面到處奔波不容易，但吳健富認為辛在勤的計畫非常有遠見，也能從基層灌輸地震對台灣真的有很大威脅，事實也證明，在1999年的那個凌晨，可怕的災難發生了。
1999年921大地震，在「強地動觀測計畫」的幫助下，台灣迅速定位地震，許多地震相關的背景資料，詳細到日本、美國等許多國家都被驚艷，更寶貴的是，這些地震測站最後都成為推動「國家級警報」的基礎建設，讓地震能真的從「只能觀測」成長到「提前防災」。
剛當主任就鞠躬道歉 拋家棄子扛起責任
雖然曾被調職專門處理文書資料，但吳健富自認公職生涯都算平穩，直到2023年接任地震中心主任，一切偏離計畫。2024年4月3日上午，花蓮發生規模7.1地震，台北在內的部分縣市「警報沒響」，剛上任沒多久的吳健富只能錄下自白式的影片，在一片白牆前「鞠躬道歉」，吳健富坦言「那是心理壓力最大的時候，也真正意識到這個職位的責任，到現在只要有地震，也都很怕要鞠躬道歉。」
不過考驗還沒結束，當上主任後的每一則地震消息都震動著吳健富的神經，澡還沒洗完、飯還沒吃完、夢還沒做完，一次次的往返氣象署和接不完的電話，讓他失去與家人的相處機會，以往總會安排和老婆出門踏青的時間，也越來越難安排，吳健富笑著說「這是個拋家棄子的職位」。
吳健富回憶當主任永遠要繃緊神經的日常，非常釋懷的說「還好我從小就睡得少，長不高但也很有機動性」，他也不忘感謝家人對他的諒解和體諒，能無後顧之憂的承擔肩上的責任，「有一次下班和老婆一起開車回桃園家，還沒上交流道就發生地震，她說沒關係，找最近的捷運站自己回家，讓我能盡快趕回氣象署。」
無心之舉逃過死劫 樂觀成為人生最強武器
吳健富的職涯或許像一般印象中公務員沒有太多波瀾，但深入他的故事，總能體會不少「隨遇而安、樂觀」的正面心態。吳健富在專訪後的閒聊分享，「其實1998年2月16日，我的生日差點變忌日」，當時中華航空676號班機遭遇空難，從峇里島搭機返台的196人全數罹難，吳健富和妻子本來是那班飛機的乘客。
吳健富回憶，我本來已經確定搭那班飛機回國，但出發峇里島前，旅行社朋友希望我幫忙做業績，讓我晚2天出發、晚2天回國，空難發生後，有一堆朋友在電視的罹難名單找我的名字，「從那之後，我和老婆就覺得人生許多考驗不需要想得這麼難，坦然面對更能有好的結果。」
人生的瓶頸很多，但口中說著「遇都遇到了」不代表是「認命」，而是要「轉念才能尋找動力」，有時候遭遇變故，不一定要故作堅強，用心去體會每個感受才能成長，吳健富雙目炯炯有神的講述人生所有起伏，每段辛苦的經歷，也總能挖出讓他惦記一輩子的「趣事」，他選擇放大每件事帶給他「好的感受」，造就一套「隨遇而安」的處世之道。
🟡吳健富小檔案
年齡：59歲
婚姻：已婚，育有1子1女
現職：中央氣象署地震測報中心主任
學歷：國立中央大學地球物理研究所博士
經歷：中央氣象局簡任技正、中央氣象局地震測報中心副主任
