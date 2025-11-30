我是廣告 請繼續往下閱讀

喜歡物理到認識地震 誤打誤撞開啟公職生涯

從基層推銷員做起 從零開始讓民眾認知地震威脅

剛當主任就鞠躬道歉 拋家棄子扛起責任

無心之舉逃過死劫 樂觀成為人生最強武器

每當台灣發生地震，吳健富的兩台手機總是鈴聲大作，不管在洗澡、吃飯、開車，他總能即時回應記者、中央官員排山倒海的問題；氣象署地震中心主任需要犧牲陪伴家人的時間、24小時on call在線上、扛下天災預警的壓力，高中畢業的吳健富有老師夢，喜歡物理的他看著眼前的志願表，一口氣填完各校的物理系後，發現中央大學竟有大氣物理系、地球物理系，「反正都是物理結尾，應該都蠻有趣的」。「那時候根本沒有大學博覽會，我根本不知道地球物理在學什麼」，吳健富入學才了解系所主題是「研究固態地球、能源場址探勘」，還有當時不怎麼受到關注的「地震」，1988年，政府開放證券經紀商執照申請，引爆台股飆漲狂潮，1989年台股首度站上萬點，這樣的經濟背景下，，吳健富後續選擇保留公務員資格，先把兵當完，1992年正式進入氣象局，成為時任地震中心主任辛在勤推動「強地動觀測計畫」的第一波參與人員。「強地動觀測計畫」目標是蒐集台灣各都會區地層、土壤的強震資料，建立台灣強震紀錄資料庫，，跑遍台灣各地中小學介紹什麼是地震儀？為什麼要架設儀器？可以架設在哪裡？「我有一次到花蓮某個國小，校長爽快的說直接把外觀特殊的儀器放在操場中間，最空曠、最不受影響，想不到下一任校長上任馬上打電話詢問，能不能換個地方」；「強地動觀測計畫」第一期就在全台架設好600多個地震站，每次的接洽過程都有背後特別的故事，事實也證明，在1999年的那個凌晨，可怕的災難發生了。1999年921大地震，在「強地動觀測計畫」的幫助下，台灣迅速定位地震，許多地震相關的背景資料，詳細到日本、美國等許多國家都被驚艷，更寶貴的是，雖然曾被調職專門處理文書資料，但吳健富自認公職生涯都算平穩，直到2023年接任地震中心主任，一切偏離計畫。2024年4月3日上午，花蓮發生規模7.1地震，，吳健富坦言「那是心理壓力最大的時候，也真正意識到這個職位的責任，到現在只要有地震，也都很怕要鞠躬道歉。」不過考驗還沒結束，當上主任後的每一則地震消息都震動著吳健富的神經，澡還沒洗完、飯還沒吃完、夢還沒做完，一次次的往返氣象署和接不完的電話，吳健富回憶當主任永遠要繃緊神經的日常，非常釋懷的說，「有一次下班和老婆一起開車回桃園家，還沒上交流道就發生地震，她說沒關係，找最近的捷運站自己回家，讓我能盡快趕回氣象署。」吳健富的職涯或許像一般印象中公務員沒有太多波瀾，但深入他的故事，總能體會不少「隨遇而安、樂觀」的正面心態。吳健富在專訪後的閒聊分享，「其實1998年2月16日，我的生日差點變忌日」，吳健富回憶，我本來已經確定搭那班飛機回國，但出發峇里島前，旅行社朋友希望我幫忙做業績，讓我晚2天出發、晚2天回國，空難發生後，有一堆朋友在電視的罹難名單找我的名字，，吳健富雙目炯炯有神的講述人生所有起伏，每段辛苦的經歷，也總能挖出讓他惦記一輩子的「趣事」，他選擇放大每件事帶給他「好的感受」，造就一套「隨遇而安」的處世之道。年齡：59歲婚姻：已婚，育有1子1女現職：中央氣象署地震測報中心主任學歷：國立中央大學地球物理研究所博士經歷：中央氣象局簡任技正、中央氣象局地震測報中心副主任