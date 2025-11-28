我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱澤（左）、與許瑋甯（右）世紀婚禮星光熠熠，不少演藝圈人士都到場祝賀。（圖／NOWNEWS攝影中心）

邱澤、許瑋甯今（28）日晚間於台北東方文華酒店補辦婚宴，不僅宴請430名賓客、嘉賓陣容堪比三金典禮，就連伴郎與伴娘名單也成焦點，據悉邱澤與許瑋甯皆刻意選擇圈外人士，維持低調氣氛，也顯現對好友的重視。邱澤透露，今晚伴郎全是他「從小一起長大的老朋友。」清一色非娛樂圈人士；許瑋甯則邀請「3位妹妹」以及「1位從小玩到大的閨蜜」擔任伴娘，維持婚禮的低調、純粹與家族氛圍，邱澤笑說：「伴郎、伴娘比我們還緊張。」婚禮現場星光熠熠，陶晶瑩、藍心湄、陳美鳳、柯震東、張清芳、蔡詩芸與王陽明、章廣辰、陳意涵、謝盈萱、李烈、彭佳慧、曾之喬、王琄、徐譽庭、賈永婕、9m88 等均現身祝福；兩人媒人導演程偉豪與監製金百倫也坐上主桌。婚宴選在演藝圈公認最高規格的台北東方文華酒店舉行，場地布置典雅細膩，媒體採訪證以兩人剪影設計，增添婚禮的獨特記憶點。被問到是否仍緊張，邱澤直說：「我們還好，大家比我們緊張。」許瑋甯也笑稱，婚禮大部分細節由她統籌，邱澤主要負責「出席與付錢」，夫妻分工再度成為現場趣聞。許瑋甯今年8月誕下兒子後，9月即火速復出，她分享孕期增加12公斤，「幾乎都長在寶寶身上。」體態恢復速度驚人。她也透露邱澤當爸後變得「夢幻又浪漫」，想替孩子打造童話世界，「好險生的是兒子！」至於小名，她笑說：「就叫寶寶。長大後，也只有我會這樣叫他。」