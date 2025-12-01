我是廣告 請繼續往下閱讀

▲任時完2010年以男團ZE:A成員出道，後來憑藉戲劇作品再度爆紅。（圖／車庫娛樂）

韓星任時完今（1）日迎來37歲生日！男神從小就是成績優異的學霸，一路考上釜山大學機械工學系，大一時參加歌唱比賽被星探相中後，他決定退學成為練習生，當時媽媽不僅支持他，還親手幫他取了「任時完」這個藝名。2010年，任時完順利以ZE:A帝國之子成員身分正式出道，後來團體活動減少，他則把重心轉向戲劇圈，2012年靠著《擁抱太陽的月亮》人氣大翻紅，演員之路也越走越穩。隨著成績亮眼，任時完的感情動向也跟著受到關注，他曾在綜藝節目上與少女時代成員潤娥互動親暱，引發戀情傳聞；後來再與申世景合作韓劇《Run On奔向愛情》爆出戀愛消息，但男神面對緋聞一向低調，不多回應。外表給人書卷氣息的任時完，其實從小真的就是學霸。任時完國小開始一路到高中，常常都是班上的班長、學生副會長，出勤還幾乎滿分，成績更是超亮眼，高三時他以接近滿分的成績考進釜山大學機械工學系。而男神學霸其實心裡住著一個愛唱歌的靈魂，任時完大學時參加歌唱比賽「親親歌謠節」被星探盯上，開啟了練習生的培訓生活，讓他人生直接大轉彎。大一時的任時完開始對課業迷惘，剛好練習生課表超滿、超辛苦，他乾脆放手一搏退學直衝演藝圈，當時媽媽不但沒阻止，還親自陪他想出「任時完」這個藝名，力挺到底。2010年，任時完以ZE:A帝國之子出道，用偶像身分正式踏入娛樂圈，首張單曲《Nativity》推出後行程就滿到爆，幾乎天天在舞台、彩排和宣傳之間奔波。2012年，團員們開始各自接戲、上綜藝，個人曝光度快速提升，也讓觀眾看到成員們不同的特色。同年任時完在韓劇《擁抱太陽的月亮》中飾演男主角的少年時期，他清秀又帶書卷氣質，一亮相就抓住觀眾目光，導演還大讚他是黑馬。劇集熱播後，任時完的廣告、戲劇邀約接連上門，後來出演的韓劇《請回答1997》、《未生》、《魷魚遊戲2》也都叫好又叫座，順利轉型成實力派演員，也讓外界看到他的潛力與精湛演技。至於粉絲們好奇他的理想型，任時完早期也曾分享過，他坦言自己會被氣質清新的女生吸引，尤其善良最能打動他，外型亮眼、會穿搭反而只是額外加分。而任時完私下其實也曾被網友瘋狂配對，2017年他和潤娥搭檔韓劇《王在相愛》後變得熟絡，2021年在綜藝節目《帶輪子的家》同框時，他盯著臉上沾到東西的潤娥說「很美啦」，看到她鼓著臉吃東西的模樣還笑出來，這些小舉動也立刻讓眼尖的粉絲起疑。另外，任時完曾與申世景在2020年拍韓劇《Run On奔向愛情》，第2集就上演吻戲，後續的親密戲，兩人默契更是好到讓心花怒放的觀眾敲碗假戲真做，後來任時完也曾大讚申世景很有魅力；女方則直誇他細心、體心。不過就算外界流言滿天飛，任時完對戀情始終低調，沒有給出正面回應。12月1日的壽星不只有任時完！還有台灣歌手安伯政、台灣演員黃荻鈞、香港演員蔡穎恩、英國演員艾蜜莉摩提默、韓國女團DIA成員鄭采妍、韓國男團WEi成員姜錫華，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！