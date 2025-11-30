我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀嚴重死傷，行政院政委季連成臨危受命擔任救災總協調官，短短20天內協調統合中央、地方，讓災民在短時間內恢復正常生活，指揮能力備受肯定，不僅一戰成名更獲全國高知名度。季連成日前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，提及這段令其難忘的救災經驗自評80分，認為台灣面臨極端氣候威脅，地方政府應要有專責救災機制，縣市政府也要有一位副首長專責災防工作，中央地方一條鞭進行，避災、救災、與復原都能精進，如此一來救災救援工作達到100分都可以，坦言「救災機制是該調整了」。對於擔任中央前進指揮所總協調官，救災能力備受肯定，對於事後檢討，季連成語重心長表示「救災機制是該調整了」，台灣面臨極端氣候威脅非常頻繁，每年遭受許多地震、颱風，甚至還有疫情，這些都是災害的一部分，但政府在災害救援機制上，行政院只有一個災防辦，但地方政府沒有主責單位。季連成說，這次堰塞湖洪災給自己一個非常好的啟示，行政院只有一個災防辦，但是地方政府沒有主責單位，災防機制應該採取一條鞭式，從中央到地方來進行，因防災工作非常複雜，應該思考中央是否可調整一個機制，來統籌全國的救災工作。季連成表示，相對地方政府是否也要成立專責機制，現今只有一個消防局，但消防局工作內容已非常複雜，除了本業外已沒有能力處理大型災難，也認為縣市政府應該要有一位副首長專責災防工作，並了解這個專業，一條鞭的體制來統一防災機制，面對災害就能夠非常快速的因應。對於此次救災自評80分，季連成坦言，任何事情不可能是完美的，尤其是救災工作，比方說可以避災可以做得更好，就不會有這麼多傷亡，救災工作如果可以事權統一，速度就可以更快，雖然本次外界評估需2、3個月復原的工作時程，在20天就解決了，但過程中自己專業的指揮與調度，並非每個人都可以到如此；最後則是復原階段，是否也應該有專責的單位來處理這些都是不足之處。季連成表示，上述這些不足之處，因此給自己80分，強調並非自己的能力只有80分，而是看整體全性救災狀況，防災要怎麼做？救援要怎麼做？在復原重建階段要如何快速處理？那如果都能夠精進的話，救災救援工作何止80分，達到100分都可以。