我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時特別強調，縣市長參選人平時長期在地方經營，應該是由他們去參選，強調自己非常清楚自身專業，是救災、救援或防災不是當縣市長，比較喜歡服務全國民眾，若總統賴清德徵詢，「我會很老實跟總統報告」。對此季連成表示，特別藉此機會很肯定的說，以兩個層面分析，首先是縣市首長服務的對象是縣民，縣市長參選人平時長期在地方經營，應該是由他們去參選，而自己的位置在行政院當政委，所做工作是全國性的，個人是比較喜歡服務全國民眾。其次，季連成表示，一個人要曉得自己的專業與專長在哪裡，自己非常清楚專業能力不是在當縣市長，而是在救災、救援與防災工作，心裡面有一把尺，知道自己可以服務更多民眾，替國家做更多事情，認為用人應該是朝著專業來用，才是真正最好的方法，需要他為國家、為政府多做一點事情，這是心中真正的本務，「沒有想過去選縣市長，沒有」。季連成退休後與家人赴紐西蘭旅遊期間，接獲總統賴清德邀請擔任政委便一口答應，記者追問若總統徵詢參選是否考慮？季連成則回應，自己會很老實的跟總統報告心中的想法，「我覺得留在政府部門才是最佳的選項」。季連成也坦言，在接任政委後，便把這個位置當作最後一任政務官，對於總統賴清德的重用，自己就是把政委工作做好，需要為國家做事一定是義不容辭、責無旁貸，真的沒有想過其他事情，若這任可以很順利的完成，其實也要邁入70歲了，考慮回歸到退休生活，除非總統認為他還能為國家做點事情，有不同需求，仍會點頭答應。