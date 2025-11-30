我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院政委季連成臨危受命擔任救災總協調官，坐鎮24天後功成身退，致詞時更一度哽咽，接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，自己與災區民眾約定，等到復原工作告一段落後，應該要多到花蓮振興觀光，也特別責成中央部會日後要舉辦「鏟子超人晚會」，邀請大家再訪花蓮，一方面回憶救災的過程，一方面提振地方觀光。記者追問是否領普發萬元去花蓮消費，季連成笑稱有沒有入帳都沒注意，但去花蓮花一萬元不夠，呼籲民眾國旅多去花蓮觀光，至於因過去天災可能心存恐慌，強調「其實花蓮是很安全的」。季連成在花蓮坐鎮24天，功成身退後至今仍心繫花蓮，被問及是否再訪花蓮，季連成隨即說道「當然有機會」，自己本身就很喜歡花蓮，在台灣國內旅遊就常到花蓮，因此與災區民眾約定，等到復原工作告一段落後，應該多到花蓮振興地方觀光。季連成說，自己離開花蓮時，也特別責成相關部會，要在花蓮舉辦很多演唱會或活動，例如「鏟子超人晚會」，邀請大家再訪花蓮，一方面回憶救災的過程，一方面提振地方觀光，這是一個非常好的構想。記者追問是否會把普發現金用在花蓮？季連成笑稱有沒有入帳都沒注意，但民眾去花蓮國旅，只花一萬元是不夠的，呼籲民眾國旅去花蓮觀光，強調花蓮是好山好水，因天然災害民眾可能心存恐慌，疾呼「其實花蓮是很安全的」。